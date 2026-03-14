El uso de la capacidad instalada del sector fabril volvió a caer en enero. La industria comenzó 2026 con un nivel de utilización de la capacidad instalada de 53,6%, por debajo incluso del registro del mismo mes de 2025, cuando había marcado 55%, según el INDEC. El dato refleja un arranque de año con menor nivel de actividad en varios sectores clave, en un contexto de ajuste productivo y demanda todavía débil. El indicador mide qué proporción del potencial productivo de las plantas industriales está efectivamente en uso. El 53,6% de enero es el nivel más bajo desde marzo de 2024, cuando había anotado 53,2%. A nivel sectorial, el uso de la capacidad instalada refleja lo que está ocurriendo con la actividad: niveles altos en energía y minería, y muy bajos en las industrias que apuntan al mercado interno. En enero, los rubros con mayor utilización de capacidad instalada se concentraron en refinación del petróleo (86,8%), industrias metálicas básicas (67,6%) y sustancias y productos químicos (64,8%). También se ubicaron en niveles relativamente elevados papel y cartón (61,7%) y alimentos y bebidas (60,2%). En contraste, entre los más rezagados se destacaron los productos textiles (23,7%), la industria automotriz (24%) y metalmecánica (31,4%). La caída interanual más relevante se observó precisamente en la metalmecánica, afectada por la menor fabricación de maquinaria agropecuaria y de electrodomésticos. De acuerdo con el índice de producción industrial manufacturero, la producción de maquinaria agrícola retrocedió 32,1% interanual, mientras que los aparatos de uso doméstico cayeron 35,8%. También la industria automotriz registró un retroceso significativo. La utilización de capacidad se ubicó en 24%, muy por debajo del 34,8% de enero de 2025, en línea con una caída de 30,4% en la producción de vehículos. Entre las pocas incidencias positivas, las industrias metálicas básicas mostraron una mejora respecto del año anterior, impulsadas por un aumento de 17,2% en la producción de acero crudo.