La dueña de Ayudín vendió sus operaciones en el país, pero ahora instala un área clave

Apex Capital puso en marcha un proceso para desprenderse de Grupo Ayudín, la compañía que controla marcas como Ayudín, Poett, Trenet, Pinoluz, Agua Jane, Mortimer, Sello Rojo y Selton. La decisión llega apenas dos años después de la compra de las operaciones de Clorox en la Argentina, Uruguay y Paraguay.

La búsqueda de comprador ya generó interés entre grupos locales con presencia en consumo masivo. En el mercado aparecen Newsan y Molinos Río de la Plata entre los jugadores que siguen de cerca el proceso, junto con al menos otro interesado del sector.

La operación contempla la venta de la sociedad completa, con sus marcas y sus dos plantas industriales, ubicadas en Buenos Aires y San Juan. El proceso es asesorado por Morgan Stanley y ya habría recibido ofertas no vinculantes en las últimas semanas.

Uno de los puntos centrales de la negociación pasa por la valuación. En el mercado señalan que los vendedores buscan aprovechar una ventana más favorable, marcada por una menor volatilidad cambiaria y por la expectativa de cerrar una eventual transacción antes de los cambios previstos en la Ley de Defensa de la Competencia, que desde noviembre exigirán aprobación previa para determinadas operaciones de concentración económica.

Del lado comprador, en cambio, predomina una lectura más prudente sobre la recuperación del consumo masivo. Las empresas interesadas miran con cautela la evolución de la demanda y, por eso, no estarían dispuestas a convalidar una valuación superior a los u$s 100 millones. Incluso, algunas propuestas se ubicarían por debajo de ese nivel.

El activo que dejó Clorox

Grupo Ayudín nació en marzo de 2024, cuando Apex Capital, junto con socios estratégicos vinculados al Grupo Mariposa, adquirió el 100% de las operaciones de The Clorox Company en la Argentina, Uruguay y Paraguay.

La transacción marcó la salida de la multinacional estadounidense de esos mercados y el ingreso de un nuevo accionista regional al negocio de limpieza y cuidado del hogar. En ese momento, los compradores habían planteado la continuidad de la producción local y de las inversiones en investigación y desarrollo.

La compañía emplea a más de 450 personas y mantiene una estructura industrial con dos plantas productivas. Además, conserva una red comercial con presencia en supermercados, mayoristas y comercios de cercanía de todo el país.

Poett es una de las marcas más emblemáticas de Grupo Ayudín

Para los potenciales compradores, el atractivo no pasa solo por el reconocimiento de las marcas. El paquete también incluye capacidad instalada, distribución nacional y una posición relevante en categorías de alto consumo dentro del hogar.

Los interesados

Newsan aparece entre los grupos que evalúan el activo. La empresa viene ampliando su presencia más allá de la electrónica y ya dio un salto en consumo masivo con la compra de la operación local de Procter & Gamble, que incorporó marcas como Pampers, Pantene, Gillette, Always y Oral-B.

Molinos Río de la Plata también figura entre los interesados. En su caso, la operación encajaría con un movimiento que la compañía empezó a preparar hace más de dos años, cuando amplió su estatuto para quedar habilitada a ingresar en nuevas categorías de consumo masivo, más allá de alimentos. Entre los negocios que ya miraba entonces aparecían limpieza, higiene y cuidado personal, y alimentos para mascotas.

Para Molinos, una eventual compra de Grupo Ayudín le permitiría acelerar ese salto con marcas instaladas, escala industrial y llegada comercial en una categoría en la que todavía no tiene una posición relevante. La empresa, dueña de marcas como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Exquisita, Blancaflor y Cocinero, ya había anticipado que buscaba ampliar su campo de juego hacia otros productos presentes en los hogares argentinos.