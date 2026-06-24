Las ventas “puerta a puerta” desde los portales chinos acumularon u$s 518 millones, en los primeros cinco meses de 2026.

Un informe de la consultora Analytica revela que el consumo vía courier se consolidó en torno a los u$s 100 millones mensuales, registrando una aceleración en los últimos meses de este 2026.

Según explica el economista y director de Analytica , Ricardo Delgado , este fenómeno se debe a una particularidad de los ingresos: aunque los salarios reales cayeron casi un 5% entre septiembre 2025 y marzo 2026, crecieron un 14,5% medidos en dólares desde diciembre debido a la apreciación cambiaria.

Esta dinámica hace que los bienes importados por courier sean hoy más accesibles que los del mercado local. Según el informe, la brecha de precios es tan amplia que compensa los tiempos de espera del envío internacional.

Este flujo de importaciones está actuando como un moderador de la inflación local al intensificar la competencia. Un caso testigo es el rubro de Indumentaria y Calzado, donde el último dato disponible de inflación fue de apenas el 0,3% mensual.

El rol de Temu y Shein en el mercado local

Las ventas “puerta a puerta” desde los portales chinos hacia las casas de los argentinos marcaron un punto de inflexión: en los primeros cinco meses de 2026, las importaciones vía courier acumularon u$s 518 millones, cifra que implica una expansión del 113,2% respecto del mismo período del año pasado.

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Si bien su participación en el total de las importaciones del país continúa relativamente reducida, Analytica destacó que las operaciones a ocho dígitos de la nomenclatura del Mercosur, las compras por courier ya se encuentran entre las tres categorías más importantes.

De hecho, el volumen importado por esta vía durante mayo alcanzó niveles similares a los registrados en la categoría de vehículos de baja cilindrada, un segmento tradicionalmente relevante dentro del intercambio comercial.

Efecto courier: cómo Temu y Shein empujan a la industria textil a la crisis

A pesar de que las compras vía courier no tienen un peso significativo en las cuentas externas (el total de importaciones-país), su impacto es crítico en los sectores productivos con los que compiten directamente:

Ventas: el monto que ingresa por courier mensualmente (u$s 115 millones en mayo) representa alrededor de un tercio de todas las ventas de los más de 70 centros de compras que releva el INDEC (unas 6000 tiendas).

Producción: la rama textil y de calzado operó en el primer cuatrimestre un 22,8% por debajo del promedio 2016-2023.

Insumos: el sector de insumos textiles es el más afectado, operando un 40% por debajo de su promedio histórico.

Desde la consultora advierten que esta situación se explica no solo por el sistema postal, sino también por las importaciones tradicionales de indumentaria que se encuentran en niveles máximos desde 2018, un escenario que ya comienza a replicarse en otros sectores como el de pequeños electrodomésticos.