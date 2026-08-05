Javier Milei inicia este miércoles una nueva gira regional que incluirá escalas en Ecuador y Colombia, dos países que el Gobierno considera piezas clave dentro de una estrategia más amplia de fortalecimiento de vínculos políticos y económicos con administraciones afines en América Latina.

El viaje se produce en una semana especialmente intensa para la Casa Rosada. Mientras el oficialismo enfrenta negociaciones contrarreloj en el Senado para sostener el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que finalmente perdió el capítulo referido a la extranjerización de tierras—, la relación con Brasil atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio de la gestión libertaria, incluso inédita en la historia del vínculo bilateral.

La decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de mantener vacante la representación de máximo nivel en Buenos Aires, en respuesta a las reiteradas críticas de Milei, agregó un nuevo elemento a una agenda internacional que el Presidente utiliza para profundizar su posicionamiento regional.

En ese contexto, la gira por Ecuador y Colombia aparece como una continuidad de la estrategia que ya incluyó su participación en la convención que proclamó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en Brasil y su presencia en la asunción de Keiko Fujimori en Perú.

Desde la visión oficial, el objetivo es consolidar una red de alianzas con dirigentes identificados con la centroderecha y el liberalismo económico, al tiempo que se promueven acuerdos comerciales y de inversión con países de la región.

Agenda de Javier Milei en Ecuador: reunión con Daniel Noboa y acuerdos bilaterales

La primera escala será Quito. El Presidente partirá este miércoles por la noche y desarrollará su agenda oficial el jueves.

La actividad comenzará con una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia y continuará con una reunión bilateral junto al presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Del encuentro participarán también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Posteriormente se realizará la firma de acuerdos bilaterales entre Argentina y Ecuador, uno de los principales objetivos institucionales del viaje.

La agenda incluirá además un encuentro con representantes de cámaras automotrices argentinas y la participación del canciller Quirno en la apertura de un foro económico en Quito.

La visita a Ecuador adquiere relevancia adicional porque se trata de uno de los gobiernos latinoamericanos que la Casa Rosada considera más cercanos a su visión económica y política. Noboa figura además entre los dirigentes regionales que el oficialismo proyecta incorporar a una futura cumbre de líderes de derecha impulsada desde Buenos Aires.

Agenda de Javier Milei en Colombia: asunción de Abelardo de la Espriella

Tras concluir sus actividades en Ecuador, Milei viajará el jueves por la noche a Santiago de Cali, donde participará de la ceremonia de asunción del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

La actividad central tendrá lugar el viernes por la tarde, cuando el mandatario argentino asista a la juramentación y toma de posesión del nuevo jefe de Estado colombiano.

Antes de ese acto, Milei mantendrá una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y luego se entrevistará con el propio De la Espriella.

Al igual que ocurrió días atrás con Keiko Fujimori en Perú, la presencia del Presidente argentino en Colombia busca respaldar a dirigentes que el oficialismo identifica como parte de un cambio de signo político en la región.



