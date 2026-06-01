La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciará un paro nacional con gran movilización en la Ciudad de México. Autoridades prevén cierres, bloqueos y afectaciones en algunas de las avenidas más transitadas de la capital.

La Ciudad de México enfrentará una nueva jornada de complicaciones viales este 1 de junio debido a la marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización que confirmó el inicio de un paro nacional de labores.

La movilización partirá desde el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino y podría generar afectaciones importantes para automovilistas, usuarios del transporte público y trabajadores que transiten por la zona centro de la capital.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciará un paro nacional con gran movilización en la Ciudad de México. Autoridades prevén cierres, bloqueos y afectaciones en algunas de las avenidas más transitadas de la capital.

Atención conductores: ¿Qué calles estarán cerradas por la marcha de la CNTE en CDMX?

De acuerdo con la información difundida por autoridades y medios locales, la marcha comenzará a las 9:00 de la mañana, aunque los contingentes podrían empezar a concentrarse desde las 8:00 horas o incluso antes.

La ruta principal avanzará por Paseo de la Reforma, continuará por Avenida Juárez y posteriormente recorrerá la calle 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Durante el trayecto se esperan cierres intermitentes y reducción de carriles.

Además de estas vialidades, las afectaciones podrían extenderse a otras avenidas cercanas como Insurgentes, Bucareli, Avenida Hidalgo, Eje Central, Río Tiber y Río Rhin, debido al desplazamiento de manifestantes y a los desvíos vehiculares.

Las alternativas viales recomendadas para evitar bloqueos por la marcha de la CNTE

Ante el posible congestionamiento en la zona centro y corredores cercanos, las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas para reducir tiempos de traslado y evitar quedar atrapados en los cierres.

Entre las principales opciones se encuentran Circuito Interior y Viaducto Miguel Alemán, vialidades que permitirán rodear parte de las zonas donde se desarrollará la movilización.

También se sugieren Avenida Chapultepec y Gutenberg como alternativas para quienes necesiten desplazarse entre el poniente y el centro de la capital durante la mañana de este lunes.

Aumentarían las afectaciones en la capital

La marcha forma parte del paro nacional convocado por la CNTE, organización que mantiene protestas y exigencias dirigidas al Gobierno federal. Los docentes han señalado que continuarán con sus movilizaciones mientras no exista una respuesta a sus demandas.

Además, desde días previos integrantes de la Sección 22 de Oaxaca instalaron un plantón en calles del Centro Histórico, situación que ya había generado complicaciones para la movilidad en distintos puntos de la ciudad .

Las autoridades recomiendan a los conductores salir con anticipación, mantenerse atentos a los reportes de tránsito en tiempo real y considerar rutas alternas, ya que las afectaciones podrían extenderse durante varias horas e incluso impactar algunos servicios de transporte como el Metrobús.