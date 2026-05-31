Miles de personas toman las calles de Madrid por la salud pública: denuncian largas filas de espera y rechazan la privatización.

Miles de personas se manifestaron este domingo en Madrid para defender la sanidad pública y denunciar su progresiva privatización. La protesta fue convocada por la plataforma ciudadana Vecinas y Vecinos de los Barrios y Pueblos de Madrid bajo el lema ‘Salvar nuestra sanidad pública es salvarnos a tod@s’.

Según la Delegación del Gobierno en Madrid, la movilización reunió a unas 10.000 personas, que recorrieron distintos puntos de la capital para reclamar mejoras en el sistema sanitario público, denunciar las listas de espera y rechazar la gestión privada de los servicios de salud.

Una movilización multitudinaria en el centro de Madrid

La manifestación estuvo conformada por cuatro columnas que partieron a las 12:00 horas desde Atocha, Sevilla, Colón y la Plaza Salvador Dalí. Todas ellas confluyeron posteriormente en la Plaza de Cibeles, donde los participantes hicieron visible su rechazo a la situación de la sanidad pública madrileña.

Durante la marcha se corearon eslóganes como “La sanidad pública no se vende, se defiende” y “Nada, nada, nada para la privada”, además de gritos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida.

Los madrileños toman la calle por la sanidad pública y para denunciar la privatización. EFE/EFE-TV

Los convocantes alertan del deterioro del sistema sanitario

El portavoz de los organizadores hizo un llamamiento a la ciudadanía para implicarse en la defensa del sistema sanitario público.

“ Llamamos a la población de Madrid a considerar que la sanidad pública es suya, es un derecho, a quitarse esa apatía, esa dejadez y ese abandono ”, ha reivindicado el portavoz de los convocantes, quien ha pedido a los madrileños “no pensar que no se puede hacer nada”.

Asimismo, ha alertado de que “están desmantelado la sanidad pública madrileña cada vez de una forma más acelerada” y ha denunciado las largas listas de espera y la privatización. “Hay que salvar la sanidad pública, nos jugamos la vida, la salud y el bienestar del conjunto de la población”, ha subrayado.

La portavoz regional del PSOE, Mar Espinar, ha acudido a apoyar a los manifestantes. (Fuente: EFE).

PSOE y Podemos respaldan las reivindicaciones

La portavoz regional del PSOE, Mar Espinar, acudió a la manifestación para mostrar su apoyo a los participantes y defendió que “la salud no es un negocio”.

“La sanidad no puede ser algo que la señora Ayuso esté utilizando para pegarse la vida padre ella y los suyos”, ha aseverado Espinar, quien ha pedido una “reversión” de todos los conciertos con la sanidad privada, que, en sus palabras, “priman los negocios por encima de la salud”.

Por su parte, Podemos también estuvo presente en la marcha. Desde allí, la eurodiputada Irene Montero reclamó que los recursos públicos se destinen a la sanidad pública y exigió la derogación de la ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.