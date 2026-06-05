El Gobierno publicó este viernes el Decreto 427/2026, que modifica las escalas de competencia establecidas para autorizar y adjudicar compras, licitaciones y gastos dentro de la Administración Pública Nacional. En términos simples: cambia quién debe firmar cada decisión de gasto según su monto, delegando más facultades hacia niveles intermedios de la jerarquía estatal.

Para entender el cambio hay que considerar que el sistema de contrataciones del Estado no trabaja en pesos fijos, sino en una unidad de cuenta llamada “módulo” (M), cuyo valor se actualiza periódicamente. Todos los umbrales que determinan qué funcionario debe autorizar una compra están expresados en módulos, lo que permite que las escalas no queden desactualizadas por la inflación cada vez que hay una ronda de aumentos.

Contrataciones del Estado: el problema que se busca resolver

Hasta ahora, el reglamento vigente exigía que contrataciones de entre 15.000 y 50.000 módulos (o compulsas abreviadas de entre 7.500 y 30.000 módulos) fueran aprobadas y adjudicadas por funcionarios de nivel Secretario ministerial. Para superar ese umbral, el expediente debía llegar a manos de un ministro o del propio jefe de Gabinete.

Ese esquema generaba cuellos de botella. Las secretarías y ministerios acumulan expedientes que, en la práctica, requieren la firma de funcionarios con agendas saturadas, aunque el monto involucrado no sea de especial envergadura en términos presupuestarios. El resultado: demoras que impactan directamente en la velocidad de ejecución del gasto público.

Si se toman valores actualizados a abril, el módulo tiene un valor ligeramente superior a $ 50.000.

Los secretarios y subsecretarios de la administración pública ganar poder de decisión en los gastos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué cambia con la nueva medida sobre contrataciones

El decreto introduce dos modificaciones paralelas que operan sobre normas distintas, pero con la misma lógica.

En materia de contrataciones (licitaciones, concursos, subastas y compulsas), la nueva tabla de competencias redistribuye las firmas de la siguiente manera:

Para autorizar la convocatoria y aprobar los pliegos , los subsecretarios pasan a tener competencia hasta los 50.000 módulos en licitaciones (antes ese tramo era de los directores nacionales). Los secretarios ministeriales asumen las operaciones que superen ese umbral, un rol que antes correspondía a los ministros o al jefe de Gabinete.

Para aprobar el procedimiento y adjudicar (el acto más relevante, porque implica decidir a quién se le compra), los subsecretarios quedan habilitados hasta los 15.000 módulos; los secretarios , hasta los 50.000; y recién a partir de allí intervienen los ministros , el jefe de Gabinete o las máximas autoridades de organismos descentralizados.

En materia de autorización de gastos, que se rige por una norma distinta, el reglamento de la Ley de Administración Financiera, la nueva escala establece que: los directores simples pueden aprobar gastos hasta 1.000 módulos; los directores nacionales o generales, hasta 3.000; los subsecretarios, hasta 15.000; los secretarios, hasta 50.000; y los ministros o equivalentes, por encima de ese techo.

En síntesis: la cadena de firmas se acorta en los tramos medios, que son estadísticamente los más frecuentes en la operatoria diaria del Estado.

La nueva medida del Gobierno apunta a agilizar las contrataciones del Estado.

Qué significa para las empresas que contratan con el Estado

Para proveedores, contratistas y emprendedores que participan en licitaciones o concursos públicos, el cambio puede traducirse en tiempos de resolución más cortos. Si una adjudicación ya no requiere escalar hasta el despacho de un Ministro, el circuito administrativo se vuelve más ágil.

Sin embargo, la velocidad efectiva dependerá de cómo cada organismo implemente internamente la nueva distribución de competencias. El decreto habilita la delegación, pero no la garantiza.

Cuándo entra en vigor la nueva medida

La norma establece que comenzará a regir a los cinco días hábiles contados desde el día hábil siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. Es decir, aproximadamente a partir del viernes 13 de junio de 2026. Un detalle relevante: será de aplicación a todos los procedimientos de selección, incluso aquellos que ya estuvieran autorizados antes de esa fecha.