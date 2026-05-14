Desde que Manuel Adorni afronta las causas judiciales, lo único formal que le queda como jefe de Gabinete es su firma. No recibe a gobernadores, diputados ni a empresarios, quienes piden saltearlo. Y se le suma que no puede mostrar su autenticidad en las conferencias de prensa, donde está obligado a mantener un guión, leyendo hasta las respuestas. Está intervenido. Hasta sus colaboradores bromearon al enterarse que hoy visitará el parque solar “El Quemado” en Mendoza. Pese a esa postura momificada, las reuniones de gestión se realizan en otros despachos hasta largas horas de la noche. Eduardo “Lule” Menem hace las veces de sucesor del exvocero. De manera clandestina, debajo de la superficie, como le gusta. La mano derecha de Karina Milei lleva encuentros diarios con funcionarios, legisladores, dirigentes libertarios y se mensajea con gobernadores. Hasta aparece en las fotos. Toma esta posición también Diego Santilli. “El Jefe” busca resistir el embate contra Adorni y prepara nuevas arremetidas contra Santiago Caputo, ausente de la última cita de la mesa política por actividades referidas a la SIDE. “No estaba Santiago, ¿no?”, se preguntaban irónicamente dos karinistas, ante la consulta sobre el faltazo del asesor, quien recibió la mala noticia de que Sebastián Pareja le auditará el manejo del organismo de inteligencia. Lo ven afuera. Otro funcionario que busca suplir la falta de ministro coordinador es Diego Santilli, quien sigue tomando cafés fuera de la Casa Rosada. Consiguió que distintos gobernadores cambien su posición sobre la eliminación de las PASO y se esperanza con dar la batalla en el Congreso. “La muñeca del Colo fue clave, venimos hablando con él y viene convenciendo a varios”, afirmó en Buenos Aires un mandatario que revirtió su opinión en pocas semanas. Sin embargo, los números todavía no están y eso aclararon Santilli y Bullrich en la mesa política. “Patricia deberá mostrar resultados”, señaló un colaborador de la hermana del presidente, aún ofuscado por el ultimátum de ella a Adorni. Sin embargo, la nueva poda de recursos a las provincias genera nueva preocupación para los dialoguistas, muchos de los cuales se reunieron ayer en Rosario y reconocieron su malestar. Se trató de un cónclave que encabezó el local Maximiliano Pullaro junto al mendocino Alfredo Cornejo, el correntino Juan Pablo Valdés y el chubutense, Ignacio Torres. El Gobierno prevé una baja de retenciones en el corto plazo para el sector agropecuario. Se los dejaron en claro el martes a distintos productores que asistieron a un congreso organizado por CRA, donde asistieron el ministro del Interior, Diego Santilli, y su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, además de la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. Los funcionarios pidieron que no se transmita el evento en vivo, por temor a dos aspectos. Primero querían evitar que se filtre algún comentario que dé cuenta de ese anuncio impositivo porque “todo depende de Toto”. A su vez, les preocupaba los cuestionamientos de algunos productores descontentos por la falta de medidas para el campo. “Anuncian el Super RIGI y resulta que al campo, que les da los dólares al Gobierno ahora cuando lo necesitan, no hay nada”, enfatizó un dirigente rural, que consultó El Cronista. Buscaron minimizar ese tipo de comentario, sabiendo que el clima no es del todo positivo con la Casa Rosada. La senadora llegó unos minutos después del inicio de las exposiciones de sus compañeros de gabinete y se sentó en la primera fila. Mantuvo dos fríos saludos con sus pares y mientras “el colo” disertaba, ella utilizaba su tradicional tablet personal. No se quedaron a escucharla, a pesar de que habló a los pocos minutos de sus intervenciones. El canciller Pablo Quirno expuso ayer en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), en un nuevo evento organizado por el círculo rojo. Se trató de un discurso en el cual se explayó sobre las supuestas virtudes de la apertura comercial y las alianzas geopolíticas que emprende la gestión libertaria. Sin embargo, muchos empresarios esperan otro tipo de enfoque y llegan a estos encuentros en piloto automático. “Conocemos y valoramos el rumbo que adoptó el Gobierno con el mundo, pero nosotros estamos esperando claridad sobre qué pasará con la micro y la economía real”, sostuvo un destacado miembro de la entidad. “Coleccionamos discursos, pero no nos reciben. El presidente no nos da bola. Prefiere viajar por el mundo para buscar premios y reunirse con empresarios de afuera, pero con nosotros nada”, sostuvo un empresario de renombre, presente en el hotel de 5 estrellas. “Tenemos a Rapallini de la UIA pidiendo a los gritos que ayuden a la industria, a Weiss de la construcción igual y así otros tantos colegas que ya se resignan a que la micro no cambiará”, lamentó. En ese contexto de escepticismo, crece la idea dentro de ese mundo de “un mileismo sin Milei”. “Es real que muchos opinan así. Nadie aquí duda ni critica sobre lo importante del camino fiscal que emprendió este Gobierno, pero nos preocupa que Milei siga así, insultando a todos y que no le importe lo que pasa en su alrededor. Ese es el ruido que tanto se dice”, agregó otro experimentado titular de una organización empresarial.