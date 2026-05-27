La normativa, que lleva las firmas del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del Ministro de Economía, Luis Caputo, responde a una solicitud específica del Palacio de Hacienda. Foto: Gemini.

En esta noticia Por qué el Gobierno decidió contratar a extranjeros

El Gobierno nacional formalizó una medida que marca una excepción en la selección de recursos humanos para la administración pública. A través de la Decisión Administrativa 24/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo habilitó la contratación de ciudadanos extranjeros en cargos del Estado, exceptuándolos del requisito de nacionalidad argentina, ya sea nativa o por opción.

La normativa, que lleva las firmas del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del Ministro de Economía, Luis Caputo, responde a una solicitud específica del Palacio de Hacienda para reforzar áreas técnicas bajo condiciones de excepción.

Por qué el Gobierno decidió contratar a extranjeros

La decisión se apoya en el Marco de Regulación del Empleo Público Nacional (Ley N° 25.164), que en su artículo 4° faculta al Jefe de Gabinete a autorizar, mediante resolución fundada, la incorporación de personas que no cumplan con el requisito de nacionalidad cuando las necesidades del servicio así lo requieran.

La excepción se aplica específicamente para las contrataciones en los términos del artículo 9° de la citada ley, que regula el régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado para tareas estacionales o proyectos específicos.

El Ejecutivo exceptuó el requisito de nacionalidad para incorporaciones en áreas estratégicas. Foto: Gemini (ilustración).

Impacto de esta decisión del Estado

Esta apertura busca dotar al Estado de mayor agilidad para captar talentos que, en muchos casos, cuentan con formación de posgrado o experiencia internacional en organismos técnicos.

Si bien la disposición actual se centra en perfiles específicos destinados al Ministerio de Economía, sienta un precedente para que otras carteras soliciten excepciones similares en función de sus cuadros técnicos.

Los anexos con el listado de las personas beneficiadas fueron publicados en el Boletín Oficial para su consulta pública.