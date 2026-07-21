Es común la duda sobre la celebración de la Independencia en México, si se realiza el 15 o el 16 de septiembre. La confusión surge porque las Fiestas Patrias abarcan ambas fechas, tanto en México como en comunidades mexicanas que viven en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.

Sin embargo, la fecha histórica que conmemora el inicio del movimiento independentista es el 16 de septiembre, ya que fue durante la madrugada de ese día, en 1810, cuando el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla llamó al pueblo a levantarse en armas contra el dominio español.

Conoce los detalles del calendario de feriados de 2026 y prepárate para gozar del próximo día de descanso obligatorio. Estudiantes y trabajadores tendrán libre esta jornada.

¿Qué día caerá el feriado por el Día de la Independencia?

En 2026, el 16 de septiembre será miércoles, por lo que ese día se mantendrá como feriado oficial y de descanso obligatorio en todo México, de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo.

Aunque el descanso corresponde al miércoles 16, las celebraciones comienzan la noche anterior con el tradicional Grito de Independencia, que se realiza el 15 de septiembre en plazas públicas de todo el país.

Como ocurre cada año, la presidenta de México encabezará la ceremonia desde el balcón central de Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México, donde miles de personas se reúnen para recordar el inicio de la lucha por la independencia.

¿Cómo comenzó la Independencia de México?

La madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo hizo sonar la campana de la parroquia de Dolores, en el actual estado de Guanajuato, para convocar a la población a levantarse contra el dominio del Imperio español. Ese episodio histórico es recordado como el Grito de Dolores.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el sacerdote pronunció un llamado a la libertad que marcó el inicio del movimiento independentista. La campana utilizada aquella madrugada es la misma que actualmente se conserva en Palacio Nacional y que cada 15 de septiembre hace sonar el presidente o la presidenta de la República durante la ceremonia oficial.

Si bien este hecho representa el comienzo formal de la lucha, diversos historiadores y el propio Gobierno de México señalan que el descontento con el régimen virreinal venía gestándose desde años antes.

Uno de los antecedentes más importantes fue la Conspiración de Querétaro, organizada en 1809 por Miguel Domínguez y Josefa Ortiz de Domínguez, quienes promovieron reuniones secretas en las que se planeaba poner fin al dominio español.

¿Cuándo terminó la guerra de Independencia?

La guerra de Independencia se prolongó durante más de una década, desde el 16 de septiembre de 1810 hasta el 27 de septiembre de 1821.

Ese día, el Ejército Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, entró victorioso a la Ciudad de México, marcando el fin del conflicto armado y el nacimiento del México independiente.

Al día siguiente, el 28 de septiembre de 1821, se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Sin embargo, España tardó varios años más en reconocer oficialmente la independencia del país, lo que ocurrió aproximadamente 15 años después.