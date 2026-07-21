A partir de las 11 horas, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su habitual conferencia de prensa para repasar la actualidad de la gestión. Dos horas más tarde, y como sucede cada semana, se reunirá la Mesa Política con el foco puesto en los proyectos a trabajar en el Congreso.

Con el Mundial 2026 ya concluido, el objetivo del Gobierno de cara a la segunda mitad del año es delinear la estrategia para impulsar sus reformas una vez finalizado el receso invernal del Palacio Legislativo.

El oficialismo busca relanzar la agenda esta semana mediante decisiones importantes, como la presentación de un paquete de modificaciones impositivas y la firma de convenios clave para el traspaso de obras públicas que eran reclamados por los gobernadores.

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