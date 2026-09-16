El Gobierno busca reactivar la obra pública con inversión privada en rutas: el detalle en el Presupuesto 2027
El proyecto incorpora beneficios fiscales para las empresas que participen en futuras concesiones de rutas nacionales y contempla inversiones en obras viales, hídricas, ferroviarias, militares y de infraestructura en distintas provincias.
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