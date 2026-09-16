El Gobierno presentó el proyecto de Presupuesto 2027 con el foco puesto en infraestructura. Entre las principales obras y partidas previstas aparecen trabajos viales sobre rutas nacionales, infraestructura hídrica, energética y penitenciaria , además de grandes adquisiciones de equipamiento para la defensa.

El proyecto contempla un esquema de financiamiento de la obra pública que combina recursos del Tesoro con créditos de organismos internacionales, préstamos bilaterales y fideicomisos destinados a proyectos específicos.

Dentro de ese esquema, uno de los cambios más relevantes aparece en el artículo 67 del proyecto, que crea un régimen de beneficios fiscales para las empresas que participen en futuras concesiones de rutas nacionales o en ampliaciones de concesiones ya existentes.

El nuevo esquema de beneficios para las concesionarias

El cambio más concreto aparece en el artículo 67 del proyecto de ley. El beneficio alcanza a los titulares de contratos de concesión de obra pública vinculados con licitaciones que se realicen después de la publicación de la eventual ley en el Boletín Oficial.

La medida contempla dos tipos de proyectos: la construcción de nuevas rutas nacionales y la ampliación de obras en concesiones de rutas nacionales que ya existen. Es decir, no se trata de un beneficio general para todas las empresas que actualmente operan corredores viales, sino de un régimen pensado para nuevas licitaciones y determinadas ampliaciones.

Uno de los principales incentivos incluidos en el presupuesto es un régimen de amortización acelerada para las inversiones realizadas en obras viales.

Para los bienes muebles amortizables nuevos (excepto automóviles) adquiridos, fabricados o importados para la obra, el proyecto permite computar la inversión en como mínimo dos cuotas anuales iguales y consecutivas.

En el caso de las obras de infraestructura vial, el plazo de amortización se calculará tomando la vida útil estimada y reduciéndola al 50%.

El proyecto también establece un mecanismo de reintegro o certificado de crédito fiscal de IVA sobre el impuesto incluido en las operaciones realizadas para cumplir con las obligaciones asumidas en los contratos de concesión.

A esto se suma un beneficio sobre el impuesto a los créditos y débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque.

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Según establece el artículo 67, el 100% de ese tributo efectivamente abonado por los concesionarios podrá utilizarse como pago a cuenta. El orden previsto es primero contra Ganancias, luego contra IVA y finalmente contra las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Hay, sin embargo, un límite: si después de esas compensaciones queda un saldo sin utilizar, la empresa no podrá aplicarlo contra otros impuestos ni pedir su devolución o transferirlo a terceros.

“ El remanente no compensado no podrá ser objeto, bajo ninguna circunstancia, de compensación con otros gravámenes a cargo del contribuyente o de solicitudes de reintegro o transferencia a favor de terceros ”, aclara el texto.

Beneficios extra: el rol de las provincias

El proyecto invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir al régimen y a establecer exenciones en Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos para los titulares de estos contratos.

Pero, la adhesión provincial no es meramente optativa en términos del funcionamiento del régimen. El propio artículo establece que esa adhesión será condición necesaria para que entren en vigencia los beneficios previstos.

Por eso, el alcance final del incentivo no dependerá solamente de la aprobación del Presupuesto por parte del Congreso, sino también de las decisiones que adopten las jurisdicciones involucradas y de la reglamentación posterior.

Las obras viales más grandes incluidas en el Presupuesto

En la planilla de obras con incidencia en ejercicios futuros aparecen varios proyectos viales de magnitud.

Las de mayor volumen son:

Construcción de Acueducto Vipos, en Tucumán : $ 148.257,172 millones.

Crema Malla 405A, en Chaco y Santiago del Estero : $ 134.141,084 millones.

Crema Malla 304, en La Rioja y Catamarca : $ 112.814,415 millones.

Construcción de Acueducto y dos Plantas Potabilizadoras en Catamarca y Santiago del Estero : $ 97.753,467 millones.

Travesía Urbana de la Ruta Nacional 5 en Mercedes : $ 74.997,440 millones.

Construcción Unidad 36 Complejo Federal de Condenados Agote : $ 46.136,945 millones.

Reciclado y Bacheo de Carpeta de Concreto Asfaltico, Reparación de Losas de Hormigón y Mantenimiento de Banquinas, Ruta Nacional N° 17 (Santa Fe): $ 47.850,000 millones.

Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3 en Chubut : $ 39.352,005 millones.

Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Carpeta RN 237 (Neuquén): $ 31.687,500 millones.

Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nacional N° 4 (Salta): $ 30.613,305 millones.

Provincia por provincia, las obras que el Gobierno proyecta ejecutar

El Presupuesto 2027 incluye más de un centenar de proyectos con ejecución prevista para los próximos años. Desde corredores viales y acueductos hasta infraestructura judicial, penitenciaria y de defensa, estas son las principales obras contempladas en cada distrito y el monto total estimado para cada una.

Buenos Aires

Remodelación y ampliación del Juzgado Federal de Junín: $ 2.806,259 millones.

Readecuación integral de la Morgue Judicial: $ 18.329,571 millones.

Restauración de fachadas del Palacio de Justicia: $ 1.800,000 millones.

Construcción de un muelle en la Base Antártica Petrel: $ 30.433,096 millones.

Recuperación de la compuerta flotante del Dique N° 1 de Puerto Belgrano: $ 4.125,378 millones.

Modernización de helicóptero Sea King: $ 3.367,320 millones.

Obras en el Centro Atómico Constituyentes: $ 1.980,998 millones.

Construcción de viviendas sustentables en Marcos Paz: $ 2.980,787 millones.

Construcción Unidad 36 Complejo Federal de Condenados Agote: $ 46.135,945 millones.

Cercos perimetrales Línea Roca (BID): $ 7.600,000 millones.

Travesía urbana Ruta Nacional 5 en Mercedes: $ 74.997,440 millones.

Puente Arroyo Chasicó sobre Ruta Nacional 35: $ 4.110,000 millones.

Puente sobre Canal Maldonado en Bahía Blanca: $ 4.110,000 millones.

Refuncionalización de pabellón de rehabilitación: $ 1.384,787 millones.

Gobierno de Córdoba

Santa Fe

Conservación Ruta Nacional 11 (Rosario-Santa Fe): $ 21.275,000 millones.

Conservación Mejorativa Ruta Nacional N° 33: $ 9.687,621 millones.

Reciclado y Bacheo de Carpeta de Concreto Asfaltico, Reparación de Losas de Hormigón y Mantenimiento de Banquinas, Ruta Nacional N° 178: $ 47.850,00 millones.

Ruta Nacional N° 11, Tramo: Las Garzas - Las Toscas, Conservación Mejorativa Del Puente S/ A° El Ceibalito: $ 1.672,000 millones.

Construcción de Terceros Carriles En RNn°9: Autopista Buenos Aires - Rosario: $ 7.985,000 millones.

Catamarca

Construcción de Acueducto y dos Plantas Potabilizadoras Catamarca-Santiago del Estero: $ 97.753,467 millones.

Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3 (límite La Rioja-Catamarca): $ 22.420,121 millones.

Repavimentación de Calzada con Reconstrucción y Pavimentación de Banquinas, RN N°38, Límite La Rioja/Catamarca: $ 12.279,299 millones

Crema Malla 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en la Ruta Nacional N°38 (compartida con La Rioja): $ 112.814,415 millones.

Santiago del Estero

Construcción de Acueducto y dos Plantas Potabilizadoras Catamarca-Santiago del Estero: $ 97.753,467 millones.

Crema Malla 405A – Obras de Recuperación y Mantenimiento (compartida con Chaco): $ 134.141,084 millones.

Tucumán

Ampliación del Edificio con destino al Juzgado Federal N°3: $ 1.220.268

Construcción de Acueducto Vipos: $ 148.257,172 millones.

Obras de Seguridad Sobre Rutas Nacionales N° 9 y N° 38: $ 3.124,000 millones.

Obra de Repavimentación y Mantenimiento, Tramo: Lte. Tucumán/Catamarca: $ 24.670,012 millones

Chaco

Construcción de Variante de Paso Ciudad de Resistencia En Ruta Nacional N° 11: $ 27.131,189 millones.

1 Crema Malla 405A – Obras de Recuperación y Mantenimiento; Tramo: Emp. R.P. N° 13 (compartida con Santiago del Estero): $ 134.141,084 millones.

Corrientes

Construcción de viviendas sustentables en zona bioclimática Cálido – Zona IIb – Paso de los Libres: $ 2.885,167 millones.

Construcción de Variante de Paso Por La Ciudad de Corrientes En Ruta Nacional N° 1: $ 17.665,047 millones.

La Rioja

Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 38, Tramo: Bazan - Lte. con Catamarca: $ 22.420,121 millones.

Obra de Mantenimiento En Ruta Nacional N° 76: $ 19.266,400 millones.

Crema Malla 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en la Ruta Nacional N°38: $ 112.814,415 millones.

elconstructor

Neuquén

Remodelación y ampliación del edificio sede de la ciudad: $ 1.662,500 millones.

Mantenimiento Rutinario (TFO) Provincia de Neuquén, Ruta Nacional N° 24: $ 4.475,000 millones.

Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Carpeta RN 23: $ 31.687,500 millones.

Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 237 y 4: $ 22.500,000 millones.

Santa Cruz

Mantenimiento Rutinario (TFO) - Provincia de Santa Cruz. Rutas Nacionales N° 3, 40, 281, 288 y 293: $ 27.373,125 millones.

Transferencias de Funciones Operativas en la Pcia. De Santa Cruz: $ 27.560,000 millones.

Obra de Reparación Integral de Los Tableros de Los Puentes Sobre El Rio Santa Cruz. Ruta Nacional N° 3: $ 11.653,000 millones.

Construcción de Dos puentes nuevos sobre el Rio Santa Cruz en Ruta Nacional N° 3: $ 30.310,000 millones.

Chubut

Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3: $ 39.352,005 millones.

Duplicación de Calzada, Obras Faltantes y Complementarias Sobre Ruta Nacional N° 3 Puerto Madryn-Trelew: $ 15.107,350 millones.

Malla Crema 632 (RN 40 y RN 259): $ 29.455,665 millones.

Tierra del Fuego

Transferencias de funciones operativas: $ 2.736,000 millones.

Construcción de Obra Básica y Pavimento de Concreto Asfaltico En Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp Av Alem Acceso a Parque Nacional Tierra Del Fueg0: $ 11.673,962 millones.

Nuevos puentes sobre Río Bella Vista y Río Rasmussen en Ruta Nacional Comp B: $ 5.500,000 millones.

Jujuy

Mantenimiento Rutinario (TFO) 2025 - 2026 Provincia de Jujuy. Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 52: $ 13.838,656 millones.

Construcción de Puente Sobre Aº Zanjón y Accesos Sobre Ruta Nacional N° 34: $ 10.349,091 millones.

Misiones

Obra de Conservación Mantenimiento y Refuerzo de Puentes S/ A° Ita-Curuzú, Ruta Nacional N° 12, Prog.: 1509,85 y S/ A° Caraguatay Prog.: 1516,18: $ 1.278,000 millones.

Soterramiento RN 12 en Posadas: $ 27.946,757 millones.

Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio en el Aeropuerto de Posadas: $ 1.272,848 millones.

Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Salta

Sistema modular de mantenimiento RN 40 (Abra de Acay-San Antonio de los Cobres): $ 30.613,305 millones.

La Pampa

Adecuación de Edificio Adquirido - Juzgado Federal de General Pico: $ 2.871,657 millones.

Ampliación y Adecuación de Construcción Existente. Juzgado Federal y Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Rosa: $ 4.909,704 millones.

Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 151: $ 21.518,600 millones.

Ruta Nacional N° 22, Tramo: Bs.As./La Pampa - La Pampa / Río Negro (Mantenimiento Puente S/ Río Colorado): $ 3.173,460 millones.

Río Negro

Ampliación y Remodelación del Edificio para la Justicia Federal - Cámara Federal de Apelaciones General Roca: $ 1.261,483 millones.

Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio en el Aeropuerto de Bariloche: $ 2.500,000 millones.

Adecuación y Acondicionamiento de los Reactores Nucleares de Investigación (Compartido con Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Santa Fe): $ 2.892,346 millones

San Juan