La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), liderada por Ángel Alberto García, concretó un nuevo incremento salarial para los vigiladores privados que cumpla funciones en el aeropuerto más importante del país.

Según informó el gremio, el entendimiento con Group of Private Security prevé la creación del “Adicional No Remunerativo por funciones y objetivo” y aplicará de forma exclusiva a los vigiladores del Convenio Colectivo de Trabajo 507/07 , que desarrollen actividades en la terminal aérea.

De este modo, la medida representa un reconocimiento económico clave para una tarea encuadrada por exigencias operativas, el volumen de pasajeros y las exigencias propias de un objetivo aeroportuario.

Plus para los vigiladores de seguridad privada: a quiénes alcanza y cómo se abonará

Tal como indicó UPSRA en un comunicado, este beneficio alcanza exclusivamente para los vigiladores privados que prestan servicio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En tanto, el esquema de pagos se estructurará en dos tramos. El monto inicial del adicional se fijó en $ 80.000 y comenzó a liquidarse en septiembre con los haberes de agosto. Luego, registrará un incremento a partir de octubre, mes en el que escalará a $ 160.000.

Diego García, secretario adjunto de UPSRA.

Desde el gremio aclararon que este nuevo plus opera como un beneficio complementario y sin reemplazar al adicional aeroportuario tradicional. Asimismo, se mantendrá vigente mientras Group of Private Security conserve la concesión del servicio en la terminal.

“Fijamos un adicional aeroportuario específico para esta empresa y este objetivo, que se suma al que ya tienen los compañeros en la escala general y queda en el recibo de sueldo mientras dure el contrato”, subrayó Diego García, secretario adjunto de UPSRA.

El dirigente puso el foco en las condiciones operativas del servicio y destacó que el acuerdo representa “un reconocimiento a las particularidades de la tarea”, entre ellas el masivo flujo de pasajeros que transita por la terminal y las dimensiones del predio.

Tras rubricar el entendimiento, UPSRA y la compañía presentaron el texto ante el Ministerio de Capital Humano para su formal homologación . Asimismo, las partes fijaron una nueva cláusula de revisión paritaria para febrero de 2027, instancia en la que evaluarán la evolución del adicional y la posibilidad de otorgar una nueva actualización.

Paritaria de seguridad privada: cómo quedan las escalas hasta fin de año

En cuanto a la paritaria general de la actividad, cabe recordar que la UPSRA y las cámaras empresariales firmaron recientemente una actualización para el segundo semestre del año, con un salario conformado en $ 1.791.600 a partir de septiembre.

Con esos ajustes, desde este mes el salario de referencia para un vigilador general quedó conformado de la siguiente manera:

Salario básico : $ 1.037.600

Adicional por presentismo : $ 180.000

Viático : $ 524.000

Adicional no remunerativo: $50.000

Con respecto al resto de los meses, quedaron de la siguiente manera: