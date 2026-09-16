Globant, la reconocida empresa de tecnología y servicios digitales, dio un paso decisivo en su estrategia de transformación empresarial con el nombramiento de Sarab Narang como CEO de Glob.AI, su nuevo modelo de servicios tecnológicos nativo de inteligencia artificial. Según la información compartida por la compañía, esta designación marca un momento clave en la evolución de cómo las empresas acceden y consumen tecnología y busca transformar la forma en que las organizaciones implementan la inteligencia artificial en sus procesos.

De acuerdo con esa misma información, la llegada de Narang a Glob.AI se apoya en su trayectoria de más de 23 años en el ámbito de la inteligencia artificial empresarial. También según la compañía, Narang lideró anteriormente proyectos en empresas como ServiceNow, Amazon Web Services y KPMG, y ahora tendrá el desafío de escalar este modelo de servicios. Glob.AI se centra en ofrecer AI Pods, unidades de servicio operadas por agentes de IA y supervisadas por humanos, que permiten a las empresas suscribirse mensualmente a servicios como desarrollo de software y diseño a gran escala.

Los AI Pods transforman el acceso a la tecnología empresarial

Este nuevo enfoque representa un cambio radical respecto al tradicional modelo de “horas-hombre”. A través de los AI Pods, Globant no solo alinea sus servicios con los resultados reales que obtienen los clientes, sino que también busca aumentar la eficiencia y productividad dentro de las organizaciones. Cada AI Pod permite un acceso flexible y escalable a agentes de IA, supervisados por expertos, lo que asegura la calidad y trazabilidad de los procesos.

Los beneficios que este modelo puede aportar son considerables. Según los datos difundidos por la empresa, Glob.AI mostró un crecimiento en sus ingresos recurrentes anuales, con un aumento del 60% en un solo trimestre y un pipeline de 436 millones de dólares. Con una adopción creciente en el 45% de sus principales cuentas, las empresas parecen responder positivamente a esta nueva forma de interactuar con la tecnología.

Cada AI Pod permite un acceso flexible y escalable a agentes de IA, supervisados por expertos.

El impacto de la inteligencia artificial en la productividad organizacional

El potencial de transformación de Glob.AI está en línea con las tendencias actuales hacia una mayor automatización y digitalización dentro de las empresas. En un momento donde la competencia es feroz, las organizaciones se ven obligadas a reconsiderar sus estrategias de inversión en tecnología. La adopción de servicios nativos de IA no solo promete optimizar recursos, sino también mejorar el tiempo de salida al mercado y permitir una adaptación más ágil a las demandas cambiantes del entorno empresarial.

En declaraciones difundidas por Globant, Martín Migoya, cofundador y CEO de la compañía, expresó su confianza en el liderazgo de Narang: “La experiencia de Sarab en la creación y escalamiento de negocios de IA empresarial lo convierte en el líder indicado para impulsar Glob.AI”. Esta visión compartida resalta la importancia de integrar inteligencia artificial en todos los niveles de operación y refleja cómo las empresas están buscando soluciones que las lleven a la vanguardia de la innovación.

Una nueva era de servicios alineados a resultados y no esfuerzos

La transición hacia el modelo de AI Pods no es meramente una cuestión técnica, sino que implica un cambio de mentalidad en las organizaciones. A medida que los resultados reales se convierten en el criterio para medir el éxito, el enfoque en la eficiencia y la efectividad se torna crucial. Esta evolución también señala un giro hacia un futuro donde el trabajo se redefine a medida que la inteligencia artificial asume tareas estratégicas, como el análisis de datos y la toma de decisiones.

Los AI Pods de Globant representan una visión audaz de cómo la tecnología puede integrarse en la vida empresarial cotidiana. De acuerdo con la información difundida por la compañía, este modelo puede aplicarse en sectores como finanzas, retail y medios, destacando la capacidad de estas herramientas para generar mejoras tangibles en la productividad. A medida que más empresas opten por estos modelos, se podría estar ante un cambio significativo en la forma en que las industrias operan, llevando la transformación digital hacia un nuevo horizonte.

En conclusión, la llegada de Sarab Narang a la dirección de Glob.AI no solo marca el inicio de una nueva era para Globant, sino que también destaca la tendencia creciente hacia modelos de negocio basados en resultados en lugar de simples esfuerzos. Esta evolución podría redefinir el futuro del trabajo y la relación de las empresas con la inteligencia artificial en los próximos años.