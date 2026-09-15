El mercado arranca la semana atravesada por la persistencia en la guerra en Medio Oriente, la suba de tasas en EEUU, la reunión de la Fed y temores sobre el desarrollo de la industria de Inteligencia Artificial

El rendimiento del Treasury a 10 años alcanzó el 5%, un nivel que vuelve a encarecer el costo del financiamiento presiona sobre las valuaciones de las acciones y complica el regreso de Wall Street a una dinámica alcista.

En ese contexto, en Aftermarket se analizó las implicancias para la Argentina.

Con un escenario financiero global más exigente, el Gobierno deberá explorar alternativas para conseguir financiamiento en dólares, mientras el mercado sigue de cerca la política monetaria estadounidense, ante la expectativa de que la Reserva Federal avance con una suba de 25 puntos básicos.

En el plano local, el foco estuvo puesto en inflación y dólar. Las expectativas apuntan a que el IPC vuelva a desacelerarse y se mantenga por debajo del 2% mensual hacia fin de año.

Al mismo tiempo, las proyecciones cambiarias no anticipan grandes modificaciones en la trayectoria del dólar, configurando un escenario en el que tasas internacionales, acceso al financiamiento, inflación y tipo de cambio vuelven a ser las principales variables a monitorear.

No te pierdas el ultimo Aftermarket con Alejo Costa, economista jefe de Max Capital y Matías Migliore, Líder de la Mesa de asesores financieros independientes de Balanz.