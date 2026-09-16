Los precios de las propiedades más exclusivas de Buenos Aires volvieron a quedar bajo la lupa, esta vez por un departamento que se ofrece en alquiler en pleno Recoleta. Se trata de un piso de 672 metros cuadrados sobre Avenida Alvear, una de las zonas de mayor valor de la Ciudad.

La unidad se alquila por u$s 26.000 por mes y tiene expensas por otros $ 6,43 millones.

Cuenta con cinco dormitorios, seis baños y dos cocheras y ocupa una planta completa de un edificio de estilo francés.

El precio la ubica entre los alquileres más altos publicados. Algunos departamentos alcanzan los u$s 30.000 mensuales , principalmente en edificios de lujo de Puerto Madero y Palermo.

Cómo es el departamento de u$s 26.000 por mes

El departamento, comercializado por la inmobiliaria Duprat, está ubicado sobre Avenida Alvear al 1300, frente a Plaza Carlos Pellegrini y junto al Jockey Club.

Ocupa una planta completa de un edificio de estilo francés y fue reciclado por el arquitecto Marcelo Nougués.

El piso tiene ocho ambientes. El ingreso es por un palier privado que conduce al hall de recepción y luego al living doble, con chimenea, techos altos, pisos de roble de Eslavonia y grandes ventanales.

También hay comedor y escritorio, con vistas hacia Plaza Carlos Pellegrini, las embajadas de Brasil y Francia y el Palacio Álzaga.

La propiedad cuenta con cinco dormitorios y seis baños. El dormitorio principal incluye vestidor y un baño revestido en mármol, con doble bacha y ducha.

La remodelación mantuvo molduras, carpinterías y otros elementos originales de la construcción.

Cuáles son los alquileres más caros de Buenos Aires

Entre las propiedades relevadas en Zonaprop, hay departamentos que se ofrecen por entre u$s 20.000 y u$s 30.000 mensuales.

El de mayor valor está ubicado en Torres Renoir, en Puerto Madero, publicado por u$s 30.000 por mes.

El penthouse tiene 500 m2 distribuidos en cinco ambientes, con cuatro dormitorios en suite. El principal tiene un amplio vestidor y baño con jacuzzi. El departamento también tiene living comedor semicircular, tres balcones, cocina con isla y cuatro cocheras.

La torre ofrece piscinas climatizadas interiores y exteriores, gimnasio, spa, SUM y espacios deportivos.

En Torre Bella, en Palermo, otro departamento se alquila por u$s 25.000 mensuales, con expensas de $ 1,7 millones. Tiene cuatro ambientes, tres dormitorios en suite y una sala de estar.

Cuenta con vistas abiertas al Río de la Plata y el living es de doble circulación. Además, tiene cocina independiente, lavadero y dependencia de servicio.

En L’Avenue Libertador, en tanto, un departamento de 408 m2 ubicado en el piso 34 se ofrece por u$s 20.000 mensuales.

La torre está ubicada en el denominado “triángulo del lujo” porteño, una zona que en los últimos años concentró varios de los nuevos desarrollos de alta gama de la Ciudad.

El edificio, comercializada por Grupo Portland, está ubicado en el cruce de Bullrich y Avenida del Libertador. Fue diseñada por Zaha Hadid Architects, el estudio británico fundado por la arquitecta ganadora del Premio Pritzker, y es su primer proyecto en América Latina.

La obra demandó una inversión cercana a los u$s 55 millones. Tiene 36 pisos, cinco subsuelos de cocheras y unidades desde los 220 m2, con precios de venta que se mueven entre los u$s 7500 y los u$s 10.000 por metro cuadrado .

Las de mayor superficie pueden superar los u$s 4,5 millones. La fachada, los balcones curvos y la distribución de las plantas llevan el sello del estudio, que buscó aprovechar las vistas hacia el Rosedal, el Hipódromo y las canchas de polo.