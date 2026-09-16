El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un incremento del 2,1% en agosto de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, el indicador que mide la evolución de los valores a los que los productores e importadores venden en el mercado local reflejó una sostenida presión en los costos de los insumos de origen primario y exterior.

Con este nuevo dato mensual, la inflación mayorista acumuló una suba del 19,1% entre enero y agosto. Por su parte, la trayectoria de largo plazo ratificó un sendero de moderación: la variación interanual se ubicó en el 29,8%, perforando así la barrera del 30% en la medición que contempla los últimos doce meses.

Al desglosar los componentes del índice principal, el avance de agosto se sustentó en un incremento del 2,1% en los productos nacionales y un alza más pronunciada, del 2,9%, en los artículos importados. Dentro del segmento nacional, los bienes primarios se despegaron del resto de la canasta al dispararse un 4,6% en apenas treinta días.

Esta dinámica estuvo fuertemente traccionada por la división de “Petróleo crudo y gas”, que anotó un salto del 8% y fue el rubro de mayor incidencia positiva (0,71 puntos porcentuales) sobre el nivel general. A esto se sumó el incremento del 2,2% en los bienes agropecuarios, un 1,7% en los pesqueros, y un ajuste del 2,7% en la energía eléctrica.

Como contrapartida, la industria operó como un factor de contención para el índice.

Los productos manufacturados registraron una variación promedio de apenas 1,3%, con subas acotadas en rubros de alto consumo como alimentos y bebidas (1,4%), refinados del petróleo (1,0%) y sustancias químicas (0,7%). Únicamente ciertas categorías específicas, como equipos e instrumentos de medicina o productos de madera (ambos con 2,4%), mostraron incrementos por encima de esa media.

Por último, el relevamiento oficial dio cuenta del comportamiento de los otros dos indicadores que componen el sistema mayorista y que excluyen el efecto impositivo, los cuales mostraron variaciones levemente superiores al IPIM.

Tanto el Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (IPIB) como el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) exhibieron un aumento del 2,3% durante agosto, llevando sus acumulados anuales al 18,2% y 18,1%, respectivamente.