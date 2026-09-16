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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 16 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este miércoles, 16 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6950 - El Pan

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 16 de septiembre

 1°6950 11°9771
 8308  12°1113
 3°0023 13°5884 
 5473  14°0490 
 4703  15°9923 
 6°8423  16°0485
 1816  17°5525 
 6695  18°7242 
 8535  19°2424 
 10°8280 20°4253 

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¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan suele simbolizar sustento, abundancia y satisfacción de necesidades básicas; indica estabilidad y gratitud por lo cotidiano.

Si el pan está duro o escaso, sugiere carencias, preocupaciones económicas o necesidad de cuidar recursos y nutrir vínculos.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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