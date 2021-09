El día que Biondi no aplaudió y anticipó la feroz interna política entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández

Las repercusiones sobre la carta que publicó este jueves la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúan resonando en la Casa Rosada y el vocero oficial del presidente Alberto Fernández, Juan Pablo Biondi , es ahora uno de los nuevos actores que ingresó en el conflicto entre los referentes de la coalición del Frente de Todos.

"Porque no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político", apuntó la titular del Senado en el texto dado a conocer en horas de la tarde a través de redes sociales.

Biondi, según señaló Fernández de Kirchner, "escaparía a la clasificación" de funcionarios que no funcionan, parámetro que inauguró en diciembre pasado y que derivó en la salida de Marcela Lozardo al frente del Ministerio de Justicia.

"A propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan... el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio", sentenció la ex mandataria.

"Funcionarios que no funcionan"



El llamado a dar un paso al costado de Cristina Fernández se erigió el 18 de diciembre pasado en un acto que encabezó junto a la primera plana del Gobierno nacional, desde la ciudad bonaerense de La Plata, aunque tuvo su anticipo en otra carta de octubre con motivo del décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner.

"Hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los 'defectos' que me atribuían", advirtió tiempo atrás en la misiva.

Dos meses después y en lo que fue la última aparición del año del trinomio de la coalición (Alberto Fernández, Sergio Massa y la propia CFK), la Vicepresidenta insistió con la "necesidad de gente en los sillones que ocupen (...) para defender definitivamente los intereses del pueblo".

"Por eso le digo a todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo , pero necesitamos gente en los sillones que ocupen de ministro, ministra, de legislador o legisladora sean para defender definitivamente los intereses del pueblo", lanzó la titular del Senado, seguido de un aplauso cerrado de todos los funcionarios presentes, con la excepción de Juan Pablo Biondi , el ahora apuntado como el mentor de las operaciones.

Biondi también es el único que no aplaudió cuando Cristina dijo: "Vayan a buscar otro laburo". Y CLARO!pic.twitter.com/jo4EZmhxHT — Lic. Pily %u2022 (@pilyta_fr) September 16, 2021

Quién es Juan Pablo Biondi

Juan Pablo Biondi Scotto nació en la Ciudad de Buenos Aires, tiene 49 años, es periodista especializado en comunicación política e institucional, y se desempeña actualmente como Secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia.

Su relación con el Presidente se inició en 2007, durante la campaña de Daniel Filmus en el distrito porteño, pero anteriormente trabajó en algunas organizaciones públicas como la ANAC, la legislatura y el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.



En 2008, Biondi acompañó a Alberto Fernández para conformar el Grupo Callao, el think tank que comparte las ideas del mandatario, para luego, el 10 de diciembre de 2019, asumir el cargo de Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, función que hasta hoy mantiene en vigencia.