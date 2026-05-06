El viceministro de Economía José Luis Daza participó de un evento de la calificadora Moody’s en el Four Seasons donde de enfocó en qué es lo que le falta a la Argentina para volver a los mercados y qué hace el país ante los puntos que los especialistas el marcan como pendientes. Allí planteó los puntos que les reclamaba la calificadora para seguir mejorando las calificaciones y planteó que el Gobierno avanza en tres ejes: profundizar reformas estructurales, eliminar desequilibrios externos y consolidar la sostenibilidad de la deuda. “Argentina ya cambió: si no hiciéramos nada más, la argentina es distinta a la de los últimos años”, sostuvo y remarcó que el programa fue validado por el Fondo Monetario Internacional. Entre los datos que enfatizó el funcionario, está que las empresas de Argentina emitieron u$s 5000 millones en el último año, como detalló la directora local de la calificadora, Daniela Valenzuela. En el RIGI hay u$s 27.700 millones de proyectos aprobados y otros u$s 100.000 millones presentados y en espera. “Se viene una avalancha de dólares y el problema es la presión que van a generar”, planteó Daza sobre la apreciación del peso. En ese marco, consideró que “no hay país que tenga el cambio en la cuenta corriente” que se espera para el país. De cara al 2027 electoral, donde Daza reconoce que puede haber presión por la incertidumbre, planteó que en la elección pasada no se evidenció un fuerte movimiento de los depósitos en dólares. “Mostraron gran estabilidad durante el shock financiero de 2025″, planteó. Daza indicó que el FMI planteó la vulnerabilidad de los países frente a la deuda y el aumento del déficit fiscal, donde a la Argentina la ubica en mejor posición porque “ya se hizo el ajuste”. “Esto es lo opuesto de lo que se hizo con Mauricio Macri”, aseguró el secretario de Política Económica sobre la gestión en la que también estaba el hoy ministro de Economía Luis Caputo, que planteó que primero se hizo el ajuste fiscal y se postergó la emisión de deuda. ¿Por qué no se accedió al mercado? Daza aseguró que se cerró el programa para 2026 con el financiamiento de todas las obligaciones. “Esto creemos que se va a ver en el mercado y en las acciones de algunas rating agencies”, dijo. “Ya se está empezando a ver”, planteó sin nombrar la mejora de calificación que dio a conocer un día antes Fitch Ratings, que para riesgo crediticio de largo plazo (IDR) en moneda extranjera y local pasó a ‘B-’ desde una nota ‘CCC+’, con una perspectiva estable. Consultado por El Cronista sobre si la mejora en la calificación crediticia puede impulsar una mayor baja del riesgo país, Daza reconoció que “ayuda”. La evaluación de la calificadora anfitriona del evento, por su parte, se espera para mitad de año. “No vamos a emitir deuda para pagar gastos corrientes”, agregó Daza y sobre una salida al mercado aseguró: “estamos cerca”. Y planteó que se está trabajando en el programa financiero 2027. Por otra parte, Daza reconoció que se está frente a una instancia ‘dura’. Los economistas prevén que la inflación seguirá en torno al 2% mensual hasta septiembre, según anticipan los datos de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas El Cronista (EMEC). Para el funcionario, en tanto, Argentina ya se está desacoplando del impacto internacional en medio de la volatilidad de los precios del petróleo y suba de alimentos, mientras que volvió a poner el énfasis en el foco fiscal y la demanda de dinero. “Bajamos las tasas 25 puntos porcentuales”, enfatizó. “Las expectativas de inflación están ancladas alrededor del 20 y 25%”, aseguró. Y consideró que se van a “sanear las heridas” del shock financiero del 2025, en referencia a la tensión electoral de las legislativas. “No vamos a estimular la economía artificialmente para ganar una elección. No vamos a abandonar la disciplina fiscal y monetaria”, aseguró Daza sobre lo que se prevé para el año que viene con las elecciones. Y señaló que se mantendrán las reformas estructurales y desregulación, con leyes o resoluciones. En línea con lo que viene prometiendo Caputo, Daza también puso el plan de reconstrucción de rutas para la reactivación de la actividad económica luego de que el Gobierno frenara la obra pública -entre otros rubros- para sostener el resultado fiscal.