¿Qué ciudad argentina ofrece mejor calidad de vida? La consultora Enclave presentó el primer Índice de Ciudades Argentinas, un ranking que evaluó 43 ciudades del país a través de 17 indicadores organizados en tres grandes dimensiones: desempeño económico, cohesión social y calidad del hábitat urbano. El resultado es tan revelador como incómodo: la mejor ciudad del país alcanzó apenas 68 puntos sobre 100. El podio quedó encabezado por Bahía Blanca (68 puntos), seguida por Córdoba (66) y Mendoza (65). El top 10 completo lo integran Río Cuarto (64,5), CABA (63), Santa Rosa (62), Rosario (61), Rafaela (59,5), Santa Fe (59) y Godoy Cruz (59). Las diez ciudades mejor posicionadas pertenecen sin excepción al corredor central del país, que abarca la zona agropecuaria núcleo y las provincias de San Luis y Mendoza. En el otro extremo, cinco de las diez peores posicionadas son del Norte Grande. “No se trata de una casualidad ni de una fatalidad geográfica”, señala Fabio Quetglas, exdiputado nacional y socio fundador de Enclave. “Es el resultado acumulado de décadas de asimetrías en la inversión pública, la infraestructura y las oportunidades económicas”, explicó. Bahía Blanca lidera porque combina tres atributos que pocas ciudades logran sostener juntos: puntaje máximo en seguridad —una de las tasas de homicidios más bajas del país—, máximo en cohesión social —con acceso universal al agua potable y niveles muy bajos de informalidad urbana— y una conectividad física sobresaliente gracias a su red vial de múltiples rutas nacionales y provinciales. Además, es el caso más destacado en hábitat urbano: combina oferta cultural y recreativa con costos de vida razonables, algo que pocas ciudades de su tamaño logran. Es la única ciudad no capital de provincia en el top 5. Uno de los hallazgos centrales del informe es que las ciudades con mayor dinamismo económico no son las que ofrecen mejores condiciones de vida. En perfil económico lidera Neuquén (31 puntos), seguida por Rosario (27), Rafaela (25), Santa Fe (24) y Mendoza (22). Pero en perfil social el podio es completamente distinto: Bahía Blanca y Ushuaia (22), Río Gallegos (21), Tandil (20,5) y Trelew (20). El sur se diferencia notablemente del norte en bienestar. La excepción que confirma la regla es Rafaela: es la única ciudad entre las cinco con mejor perfil económico donde el costo de la vivienda no está sesgado al alza. El informe detecta una correlación inversa entre dinamismo económico y acceso a la vivienda: las ciudades más activas económicamente tienden a tener alquileres más elevados, evidenciando una respuesta insuficiente de la política pública para estimular la oferta habitacional. Solo cuatro ciudades obtuvieron puntaje máximo en seguridad: Bahía Blanca, Santa Rosa, Ushuaia y Goya. Las cuatro tienen entre 100.000 y 250.000 habitantes, un rango que parece favorecer la gestión del problema. En el extremo opuesto, 15 ciudades lograron el máximo en cohesión social, pero 8 obtuvieron 0 puntos: Corrientes, San Miguel de Tucumán, Concordia, Formosa, Bariloche, La Plata, Resistencia y Zárate. En materia de informalidad urbana, solo tres ciudades tienen menos del 1% de su población en barrios populares: San Juan (0,20%), Godoy Cruz (0,50%) y Rafaela (0,95%). Para el informe, esto demuestra que la gestión territorial puede marcar una diferencia real y medible. En conectividad física, en tanto, el déficit es elocuente: solo CABA alcanzó los 12 puntos máximos, evidenciando una deuda infraestructural de largo plazo en el resto del país. El índice utilizó 170 fuentes —entre organismos nacionales, provinciales, universidades y fuentes privadas— y midió 26 variables. El indicador de mayor peso es empresarialidad (15%), seguido por conexión física (12%) y seguridad (8%). El puntaje de cada ciudad se calcula en función de umbrales definidos —no de rankings relativos entre ciudades— lo que permite comparar resultados entre ediciones. La publicación será semestral. El informe también reconoce sus límites: aspectos tan centrales como el transporte interno urbano no pudieron medirse por falta de datos comparables. Para Quetglas, “esa ausencia no es un problema técnico: es una decisión política sobre qué se mide y qué se ignora”, dijo a El Cronista.