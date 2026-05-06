El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estará esta mañana en Pulso Financiero, con Guillermo Laborda, en El Cronista Stream. Menem estuvo reunido esta semana en el Congreso con la secretaria de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, y otros legisladores del espacio libertario, para definir la agenda parlamentaria. La reunión se dio luego de que el oficialismo enviara proyectos para eliminar las Elecciones Primarias y Obligatorias (PASO), crear un registro de “Ficha Limpia” y endurecer los requisitos para que los partidos mantengan su personería. El encuentro se dio luego de un nuevo escándalo en el caso Adorni. El contratista del Jefe de Gabinete declararó que recibió u$s 245.000 en efectivo y sin facturación por la refacción de la casa del vocero en el country de Indio Cúa. Noticia en desarrollo.