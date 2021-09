Qué dijo la oposición sobre la carta de Cristina a Alberto

Luego de que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner , publicara una carta en las redes sociales en las que apuntó contra su gabinete de Alberto Fernández de operar en su contra, fueron varios los referentes de la oposición que, a través de sus redes, opinaron al respecto.

"Leí la carta de @CFKArgentina y no puedo estar más que asombrado. Su prosa sigue intacta de relato, siempre culpando al otro. La vicepresidenta no actúa ‘sinceramente' sino justificándose . Es hora que se haga cargo de su decisión y lleve tranquilidad a los argentinos", tuiteó el presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo , a los pocos minutos de que la carta de CFK comenzó a circular en las redes.

Leí la carta de @CFKArgentina y no puedo estar más que asombrado. Su prosa sigue intacta de relato, siempre culpando al otro. La vicepresidenta no actúa "sinceramente" sino justificándose. Es hora que se haga cargo de su decisión y lleve tranquilidad a los argentinos September 16, 2021

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff también apeló a las redes apenas se conoció la misiva de la expresidenta. "Una coalición de gobierno desangrándose públicamente en internas a través de tweets y cartas epistolares", describió el jefe de Juntos por el Cambio en el Senado, al tiempo que señaló que, en el medio, hay "un país sin rumbo".

"Tienen dos años de gestión por delante, sean responsables, resuelvan sus conflictos y gobiernen" , remató Naidenoff.

Una coalición de gobierno desangrandose públicamente en internas a través de tweets y cartas epistolares. En el medio, un país sin rumbo. Tienen dos años de gestión por delante, sean responsables, resuelvan sus conflictos y gobiernen. — Luis Naidenoff (@luisnaidenoff) September 16, 2021

"Nosotros no fuimos elegidos para cogobernar. Que la sociedad se quede tranquila porque desde el Congreso cuidamos las instituciones", dijo ayer el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio Mario Negri . Al mismo tiempo, el cordobés advirtió: "Eso sí: que no quieran llevar a la oposición a la cama grande de las disputas de poder del peronismo. No cuenten con nosotros para eso".

"En lugar de redefinir el rumbo del país y traer calma, estresan y confunden aún más a la sociedad en medio de una crisis. Una irresponsabilidad sin precedentes", dijo el ahora candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires Facundo Manes .

"Ellos tienen la responsabilidad institucional sobre sus hombros de solucionar esto y no tirárselo a 45 millones de argentinos angustiados", dijo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich anoche en A24 al ser consultada sobre la interna gubernamental.

Y remató: "Se juntaron para ganar las elecciones y ahora estafan a la gente no pudiendo gobernar porque perdieron una elección, no siendo capaces de aceptar una derrota electoral y generando la crisis institucional más grande que hemos tenido en los últimos años".

"Sin palabras. Todo demencial. Una Nación entera rehén de sus internas facciosas", tuiteó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro . Al tiempo que el jefe de su bancada, Juan Manuel López comentaba: "Dejen de hacer papelones, están gobernando un país".

"Empujar al país a una crisis institucional, solo agravará los problemas y no resolverá ninguna de las urgencias de los argentinos. Las luchas de facciones dentro de un gobierno traen los peores recuerdos. Esas disputas siempre terminaron mal", dijo el candidato a diputado por Vamos con Vos, Florencio Randazzo.

Empujar al país a una crisis institucional, solo agravará los problemas y no resolverá ninguna de las urgencias de los argentinos. Las luchas de facciones dentro de un gobierno traen los peores recuerdos. Esas disputas siempre terminaron mal. — Florencio Randazzo (@RandazzoF) September 16, 2021

El exministro de Interior y Transporte durante el último gobierno de CFK también señaló, desde su cuenta de Twitter: "El peronismo con sensibilidad social, en un momento con tantas necesidades insatisfechas, no puede abandonar a su pueblo perdiendo el tiempo en peleas de poder".

Y remató: "El Presidente debe gobernar, y quienes creemos que hay otro camino debemos controlar y proponer, priorizando siempre el bienestar de los argentinos. Lo demás es egoísmo, vanidad o miseria".

" La Cristi, más que una carta, escribió un libro y se lo tiró por la cabeza a Alberto. Mamita . Qué impunidad que sienten. Impresentables todos", tuiteó el candidato a diputado por la Provincia, José Luis Espert. Y remató: "Fui, soy y seré peronista" dice Cristina. A no hacerse los distraídos los muchachos del bombo".

La Cristi, más que una carta, escribió un libro y se lo tiró por la cabeza a Alberto. Mamita. Qué impunidad que sienten. Impresentables todos. — Jose Luis Espert (@jlespert) September 16, 2021

La carta

En la extensa carta, Cristina Kirchner apuntó contra el "entorno presidencial" por realizar "operaciones" en su contra y describió su relación con Alberto Fernández, en la que lo culpa tras la derrota de las PASO.

Sin nombrarlo, apuntó duro contra el Secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi : "A propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan... el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio".