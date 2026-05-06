La acción es YPF cae alrededor de 2,2% en las operaciones previas a la apertura de mercados y cotiza en torno a los u$s 43 este miércoles en tanto que la de Vista Energy (VIST) retrocede cerca de 1,6%. Esto responde a la fuerte baja del petróleo internacional, dado que el barril WTI llega a perder más de 11% a alrededor de u$s 92 y el Brent más de 10% y se acerca a los u$s 97. Así, las acciones de las petroleras argentinas operan con bajas en el premarket de Nueva York luego de que el mercado reaccionara a señales de un posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán y a expectativas de mayor oferta global de petróleo. El barril de Brent y el WTI muestran caídas en las primeras operaciones del día, presionados por la posibilidad de un alivio en las sanciones sobre Irán, lo que podría sumar más producción al mercado internacional. Bloomberg destacó que el petróleo cayó tras conocerse avances entre Washington y Teherán hacia un eventual memorando de entendimiento. En ese contexto, los ADR de YPF y Vista Energy muestran pérdidas en las operaciones previas a la apertura formal de Wall Street, acompañando el movimiento negativo del sector energético global. YPF, que venía de una fuerte recuperación en 2026 y acumula una suba superior al 20% en el año, retrocede en torno al 1%. Vista Energy, por su parte, también opera en baja en el premarket y acompaña el deterioro del clima para las compañías vinculadas a Vaca Muerta y al negocio exportador de hidrocarburos. El movimiento se explica por la alta sensibilidad de estas compañías a la evolución del precio internacional del petróleo. Tanto YPF como Vista tienen una creciente exposición al shale oil de Vaca Muerta y buena parte de las expectativas de crecimiento del sector están vinculadas a valores elevados del barril. Analistas del mercado señalan que una caída sostenida del crudo podría afectar márgenes, ingresos por exportaciones y valuaciones bursátiles de las petroleras de la región, especialmente después del fuerte rally que mostraron las acciones energéticas argentinas en los últimos meses. Aun así, el mercado mira con atención los proyectos de expansión exportadora, el desarrollo del LNG argentino y el crecimiento de la producción no convencional, factores que continúan sosteniendo perspectivas positivas de mediano plazo para el sector energético local.