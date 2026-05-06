Revolut, el banco digital europeo que tiene más de 70 millones de usuarios en todo el mundo, ya pisa fuerte en la Argentina. Desembarcó en 2025, al comprar el Banco Cetelem Argentina, de BNP Paribas. Enfrascado ahora en el proceso de aprobación del BCRA del cambio de control de la entidad, su CEO en Argentina, Agustín Danza, reveló a El Cronista cuáles serán los productos que impulsarán, con quiénes competirán y cuáles creen que serán las ventajas competitivas sobre otras entidades. “Armar un banco tiene un montón de aristas. Es un negocio muy regulado, donde la regulación existe por un motivo, porque el margen de error es pequeño y tiene consecuencias. Aquí en Argentina nos hemos puesto la vara muy alta: traer la mejor versión de Revolut posible para lograr la inclusión total. Es muy desafiante y motivante”, asegura el directivo, con pasado en Nubank y Mercado Pago. ¿Por qué decidieron llegar a la Argentina? Argentina es una economía súper importante en la región, sobre todo si pensamos en servicios financieros. Desde el punto de vista sociodemográfico, es el cuarto en población, es el tercero en PBI, es el primero en PBI per cápita si lo comparamos con Brasil, México, y Colombia. Es una población relativamente joven, sobre todo si lo comparás con Europa, de donde viene Revolut. Es muy early adopter en términos de tecnología y soluciones financieras. Es muy alta la penetración de celulares, de smartphones, y de cuentas bancarias. Una empresa como Revolut, que busca convertirse en el primer banco global auténtico del mundo y está saliendo de Europa hacia diferentes regiones, en América Latina opera en Brasil, México y Colombia y en Argentina estamos cerquita de lanzar. Son los países donde tenés que estar si querés tener realmente un alcance global. Se caía de maduro que Argentina tenía que ser uno de los países donde Revolut operase. ¿Qué servicios y productos planean ofrecer en el país? Vamos a empezar por la banca retail. Una de las características y ventajas concretas de Revolut es que tenés todas las soluciones y lo que podés hacer con el dinero en el mismo lugar. Avanzamos con la licencia bancaria y vamos a tener todos los productos que ofrecen los bancos: crédito, pagos, inversión, productos para poder ahorrar. ¿Impulsarán algún medio de pago en particular: QR o NFC? Revolut tiene un approach de adaptarse a las costumbres de cada país. En Brasil, por ejemplo, Pix. Aquí vamos a adaptarnos a lo que la gente esté utilizando como herramienta favorita de pago. Eso va a ser seguramente con QR, pero también NFC. NFC, sin dudas, es muy fuerte. Revolut se caracteriza por ser un banco digital y global. ¿Qué rol jugará en el envío de remesas de dinero al exterior y hacia Argentina? Vamos a siempre operar dentro de la regulación que esté vigente. Revolut tiene productos para mover dinero de manera internacional que son mucho más fáciles de usar, inmediatos, y por sobre todo mucho más baratos, muchas veces gratuitos, comparado con lo que un banco tradicional ofrece. ¿Serán transferencias con stablecoins? No. Cripto ni lo estamos mirando porque hoy los bancos no pueden hacer nada por un tema regulatorio. Tenemos el compromiso de ofrecer el mejor tipo de cambio para las transferencias internacionales, hacerlas mucho más rápidas, mucho más fácil y muchísimo más económicas. En la página web tienen una lista de espera. ¿Cuántas personas se anotaron? El número no lo puedo comentar, pero es muy grande y nos llama mucho la atención. Mas bien confirma nuestra tesis: Revolut tiene un muy buen reconocimiento de marca en Argentina. Mucha gente ya nos conoce a través de familiares y amigos. Eso ha generado un conocimiento de marca espontáneo y orgánico. ¿A cuántos usuarios planean llegar en Argentina y en qué horizonte temporal? Queremos ser la app de servicios financieros con más usarios del país. Pero más que la cantidad, nos importa la calidad y generar relaciones principales. Queremos ser la app de preferencia, el banco de preferencia a la hora de que los usuarios piensen cualquier interacción, ya sea pagar, con crédito o con dinero, o sea invertir. Queremos relaciones principales. Esa discusión entre bancos y fintech por la principalidad generó en Argentina promociones muy agresivas en los medios de transporte. ¿Están pensando en alguna estrategia de ese estilo? Esas cosas son muy tácticas. No creo que una promoción te gane la principalidad. La ganas con buen producto, con el app más fácil e intuitiva de usar, con la tarjeta de crédito que mejor te funciona cuando estás acá o cuando viajas, con los productos de ahorro que realmente te permiten entender mejor cómo usas tu dinero y te permiten invertir de una manera más sencilla en diferentes vehículos según tus horizontes y tu aversión al riesgo. La principalidad la ganás por la calidad del producto. Lo que una promoción te puede dar en el corto plazo es que te prueben más. Pero si no tenés la calidad del producto por detrás, el día que apagás la promoción, esa persona se va a otro lado. Con lo cual, nuestro approach para la principalidad es mucho más por calidad de producto. Estoy convencido que Revolut tiene la mejor calidad de productos en servicios financieros. Y eso es lo que vamos a traer acá. ¿Quién es su principal competidor en Argentina: los bancos tradicionales o Mercado Pago? Mercado Pago no es banco. Vamos a competir con todos, con los bancos tradicionales y con Mercado Pago. Y vamos a competir con las ALyC porque también vamos a facilitar productos de inversión, con lo cual vamos a estar compitiendo con cada parte de la cadena de servicios financieros. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que ustedes tienen? Tenemos la suerte, como te comentaba, de que hay un muy buen reconocimiento de marca orgánico, con lo cual creo que eso nos va a ayudar a lo que mucha gente está esperando: que llegue algo superador. La otra ventaja competitiva que tiene Revolut y que está por detrás del producto es la tecnología. Tenemos los mejores procesos de previsión de lavado, de previsión de fraude, que hacen que tu dinero esté seguro y que puedas confiar en utilizar Revolut. Revolut está constantemente innovando para ofrecer el mejor servicio posible. En Argentina hay cada vez más bancos, incluso fintech y sociedades de bolsa se están convirtiendo en entidades bancarias. ¿Hay una sobreoferta de productos financieros? Tal vez sí hay una sobreoferta, pero la veo bastante segmentada. Hay muchos jugadores que van a cierto segmento de la pirámide, otros a otro, pero sí hay muchos jugadores. Es cuestión de ver la cantidad de PSP que hay, de PSAV, de bancos. Es un mercado que tiene mucha cantidad de licencias. Ahora eso no significa que la calidad de los productos esté ahí y la profundidad de los productos. Hoy se ofrecen los productos básicos en bancos, PSP y ALyC. ¿No es contradictorio que Revolut llegue a la Argentina en este momento? El activo más fuerte de Revolut es su suite de productos. Vemos una la oportunidad de generar una disrupción en el mercado local con la calidad y la profundidad de nuestros productos, ofreciendo un valor agregado que actualmente no existe en Argentina.