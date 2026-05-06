Los precios del petróleo caen por segundo día consecutivo, luego de que se informara que Estados Unidos e Irán podrían alcanzar un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Este miércoles, los futuros del crudo Brent caían u$s 10,07, o un 9,2%, a u$s 99,80 el barril, cotizando bajo los u$s 100 por primera vez desde el 22 de abril. El West Texas Intermediate estadounidense perdía u$s 10,79 , o un 10,6%, a u$s 91,48. Según Reuters, ambos referenciales se encaminaban a sus mayores caídas diarias en términos absolutos en un mes y tocaron sus mínimos de dos semanas, tras haber perdido alrededor de un 4% en la sesión anterior. Una fuente pakistaní dijo que Estados Unidos e Irán estaban a punto de alcanzar un acuerdo sobre un memorando de entendimiento. El medio estadounidense Axios informó que EE.UU. espera respuestas iraníes sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas, citando a fuentes que dijeron que esta era la vez en que las partes han estado más cerca de un acuerdo desde que comenzó la guerra. El martes, Trump anunció inesperadamente que suspendería temporalmente una operación destinada a escoltar a los buques a través del estrecho de Ormuz, alegando avances hacia un acuerdo global con Irán, sin dar detalles sobre el mismo. Trump dijo que la Marina de Estados Unidos continuaría con su bloqueo de los puertos iraníes. La pérdida de suministro para el mercado mundial ha impulsado al alza los precios, y el Brent cotizó la semana pasada a su nivel más alto desde marzo de 2022. Noticia en desarrollo.