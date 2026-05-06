Desde este miércoles y hasta el viernes, San Juan concentra la atención del sector minero nacional e internacional. La ciudad alberga la Expo San Juan Minera 2026, un encuentro que reunirá a máximos exponentes de la política, empresarios del sector y delegaciones de más de 20 países. Las actividades tendrán como sedes el Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, ambos ubicados sobre la Ruta 40. La ocupación hotelera supera el 98%, lo que da la pauta del enorme interés que genera el evento. La apertura contará con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem. También participarán el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el ministro de Seguridad, Diego Santilli. Uno de los momentos más esperados es el encuentro entre el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, quien ya confirmó su asistencia al anfitrión, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego. El jueves 7 de mayo, Día de la Minería, será el punto más alto de la agenda. Ese día, funcionarios provinciales y nacionales lanzarán formalmente la Mesa Federal Minera en San Juan, un espacio de articulación entre provincias y el gobierno central para potenciar el desarrollo del sector. En paralelo, Mendoza marcará presencia desde el primer día. Empresarios de la Cámara Minera y referentes de proyectos como PSJ Cobre Mendocino participarán activamente. El viernes, la agenda minera mendocina continúa con el evento Minería, un mundo en movimiento, en el Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit. La Expo espera más de 25.000 asistentes, 40 compañías mineras operativas y unas 500 empresas proveedoras. También se realizará la ceremonia simbólica Ring the Bell junto a la Toronto Stock Exchange, replicando una experiencia previa similar realizada en Mendoza. San Juan no es anfitriona por casualidad. En 2024 exportó casi u$s 1500 millones, concentrando 3 de cada 10 dólares que generó la minería argentina. El oro fue el principal motor, pero el cobre asoma como el gran protagonista del futuro. La provincia tiene actualmente cinco grandes proyectos de cobre de escala mundial en distintas etapas: Junto a Mendoza, San Juan integra la Mesa del Cobre, una iniciativa que busca posicionar a la región como referente global en un mineral clave para la transición energética. El cobre es indispensable para la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos. El escenario que presenta la Expo 2026 consolida a San Juan como la provincia minera más dinámica del país, con una agenda que combina política, negocios e inversión internacional en un momento de creciente demanda global.