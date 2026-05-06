Cada mes, miles de empleados en relación de dependencia ven cómo una parte de su sueldo desaparece antes de llegar a su cuenta. El impuesto a las Ganancias volvió al eje de los contribuyentes tras la Ley 27.743 y hoy, con los valores del primer semestre de 2026 actualizados un 14,29% por inflación, un asalariado soltero sin cargas de familia empieza a pagar desde $2.490.038 de sueldo neto mensual. Pero hay una realidad que los contadores conocen bien y que la mayoría de los trabajadores ignora: el objetivo del sistema de deducciones la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es que el impuesto se calcule sobre una renta más real y no únicamente sobre el ingreso bruto. El trabajador puede descontar ciertos conceptos para reducir el total de ingresos alcanzados por el impuesto, siempre dentro de los supuestos admitidos por la ley. La herramienta clave se llama SIRADIG —Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias—un formulario online de ARCA donde el empleado carga sus deducciones y el empleador lo usa para calcular cuánto retener. El trámite es 100% digital: hay que ingresar a la web de ARCA con CUIT y clave fiscal, buscar el servicio “SIRADIG– Trabajador” y cargar cada concepto. Declarar a todos los familiares a cargo: vale mucho más de lo que parece Es lo primero que revisa cualquier especialista. Los montos deducibles en el primer semestre de 2026 son bastante jugosos. La deducción anual por cónyuge o conviviente es de $ 4.851.964,66; por cada hijo menor de 18 años, $ 2.446.863,48; y por hijo incapacitado para el trabajo, $ 4.893.726,96. Para ser deducibles, los familiares no deben tener ingresos anuales superiores a $5.151.802,50. Hay que tener en cuenta que un trabajador casado con dos hijos recién empieza a pagar Ganancias a partir de un sueldo bruto mensual próximo a $4.000.000, con un neto estimado de $3.302.000. Un detalle que muchos pasan por alto: si ambos padres tributan Ganancias, pueden repartir la deducción por hijo al 50% cada uno, o bien asignársela completa a quien más la necesite. Si pagás alquiler para vivir, tenés derecho a dos deducciones distintas que se acumulan. Una permite descontar el 40% del alquiler abonado, hasta un tope equivalente al mínimo no imponible, siempre que no seas titular de ningún inmueble y que el gasto esté respaldado por factura del locador. La otra permite deducir el 10% adicional del monto total anual del alquiler, tanto locatario como locador, siempre que el contrato esté registrado en el servicio RELI de ARCA. La deducción del 10% no tiene tope de monto y la puede usar también quien es dueño de otra propiedad. El requisito es registrar el contrato en RELI, algo que lleva pocos minutos y que muy poca gente hace. Se pueden deducir honorarios de médicos, odontólogos, kinesiólogos, psicólogos y otros profesionales de la salud: hasta el 40% del monto facturado, con un tope que no puede superar el 5% de la ganancia neta. La condición es que los importes no estén cubiertos por la obra social o la prepaga. Además, las cuotas de medicina prepaga son deducibles —para el titular y sus cargas de familia—, con un límite del 5% de la ganancia neta. Solo aplica si el empleado paga la cuota de su bolsillo; si el empleador la cubre como beneficio, no se puede deducir. Se pueden deducir gastos educativos de hijos que cursen estudios regulares hasta los 24 años, siempre que no tengan ingresos superiores al mínimo no imponible. Esto incluye cuotas de colegios e instituciones privadas en todos los niveles, clases particulares de materias oficiales, servicios de refrigerio y transporte escolar, guarderías, jardines maternales, útiles, guardapolvos y uniformes. El límite de deducción es el 40% de la ganancia no imponible. Los empleados que tienen personal de casas particulares a su cargo pueden deducir el salario y las contribuciones patronales pagadas. El tope en el primer semestre de 2026 es de $ 429.316,88 promedio mensual. Los seguros de vida, de retiro y mixtos son deducibles. El tope pasó de $ 573.817,13 en 2025 a $ 753.472,14 para 2026, por cada uno. Es una deducción pequeña pero que bien combinada con las demás suma. Por otro lado, se pueden deducir las donaciones hechas a fiscos nacionales, provinciales y municipales, o a instituciones religiosas, asociaciones, fundaciones y entidades civiles reconocidas por ARCA como exentas, con un tope del 5% del ingreso neto anual. Cuando se hagan en efectivo, deben bancarizarse. Se recomienda guardar todas las facturas en una carpeta digital mes a mes y cargarlas en el SIRADIG de forma mensual, para que el alivio se refleje en cada recibo de sueldo y no haya retenciones excesivas acumuladas. Para quien no lo hizo durante el año, el plazo límite para cargar las deducciones de 2026 vence el 31 de marzo de 2027. Pero quien espera hasta entonces no recupera lo retenido de más hasta mayo de ese año. Por eso, es clave cargar mes a mes.