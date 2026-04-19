La investigación judicial sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni se complejiza día a día, con nuevos avances y declaraciones en Comodoro Py, mientras crece la expectativa por su primer informe de gestión en Diputados el próximo 29 de abril. En este contexto, la más reciente encuesta de Giacobbe & Asociados devela un termómetro social que en Casa Rosada miran muy de cerca: la imagen de Javier Milei se habría resentido notoriamente a partir de las denuncias contra el jefe de los ministros. En la última medición, el Presidente detenta una valoración positiva del 36,1%, que contrasta con un 55,6% de imagen negativa. Ambas sufrieron una variación en el mes de marzo, cuando se difundió un video de Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en Nueva York, en el marco del Argentina Week. Esto luego destapó una amplia serie de causas ya judicializadas: vacaciones con vuelos en primera clase a nombre de la Jefatura de Gabinete y la compra de distintas propiedades desde su desembarco como vocero. En términos de posicionamiento, esto deja a Milei por detrás de su funcionaria más relevante en imagen positiva: la exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, con un 37,2% de buena valoración. El tercer lugar es para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (34,8%). El ‘Efecto Adorni’ en la imagen de Milei es evidente si se contrasta esta medición de Giacobbe & Asociados con la del mes pasado, cuando Milei ostentaba un 41,7% de valoración positiva y 49,6% de negativa. Esto implica una suba de 6 puntos del rojo en solo un mes y una caída de 5,6 p.p. del verde, con un evidente desgaste de la imagen presidencial. En el mismo sondeo, la consultora midió la imagen del propio Adorni, cuyo rechazo asciende al 64,5%, por encima de los expresidentes Mauricio Macri (54,3%) y Cristina Kirchner (55,2%). La única dirigenta del Gobierno en funciones que lo “supera” es Victoria Villarruel (65%). Consultados sobre lo que más les molestó a los encuestados del “escándalo Adorni”, un 39,3% se refirió al “uso de los recursos públicos” y, por detrás con 33,9%, a “la contradicción política” entre el discurso de ajuste y en contra de la casta al que Adorni siempre suscribió y las investigaciones vigentes. Un 17,3% se molestó por “la cobertura de los medios”, mientras que solo un 7,8% no ve como un problema lo que está pasando con Adorni, a quien el Gobierno aún sostiene en el cargo.