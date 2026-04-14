El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, y el diputado radical mendocino Lisandro Nieri, de la Unión Cívica Radical, participaron este martes en el segundo panel de legisladores del AmCham Summit 2026 en un debate político. El encuentro reunió a Bornoroni y Nieri como representantes de la Cámara baja, luego de la disertación de los senadores en el panel “Debate Legislativo II”, en un foro que promovió el debate legislativo plural como parte de su agenda de gobernabilidad e institucionalidad. Como antesala, la senadora Patricia Bullrich debatió con otro radical, el correntino Eduardo Vischi. Los diputados se presentaron ante un auditorio de empresarios que sigue de cerca el avance de las reformas estructurales que el Gobierno busca aprobar en el Congreso. La presencia de ambos legisladores en el mismo panel sintetiza la dinámica que hace funcionar al oficialismo en Diputados: LLA no tiene mayoría propia, aunque se convirtió en la primera minoría en la Cámara baja, y necesita de la UCR para construir su piso de alianzas. En particular, de sus sectores más afines a la gestión, como es Mendoza, provincia que fue socia electoral en el 2025. Sobre la pregunta, “¿Qué rol debe asumir el Congreso en la evaluación, aprobación y seguimiento de acuerdos internacionales para asegurar su coherencia con una estrategia de desarrollo productivo y federal de largo plazo?“, los legisladores dieron diversas respuestas. Gabriel Bornoroni afirmí que lo primero que tiene que hacer el Congreso es “no poner obstáculos en la implementación de acuerdos internacionales”. “Lo hemos visto con este Congreso de la mano del presidente Milei, este Congreso va a terminar siendo el Congreso más reformista de la historia de la Argentina, que aprobó el acuerdo de la Unión Europea, que estuvimos muchos años para que se aprobara y eso le trajo la posibilidad a los argentinos de insertarse al mundo, de competir y tener quinientos millones de personas más a los cuales nosotros le podemos vender los productos de Argentina", puntualizó. Por su parte, Lisandro Nieri ponderó la velocidad récord en la que se dieron los acuerdos con la UE y EE.UU. y deseó que “vengan muchos acuerdos más”. “Sabemos de los vaivenes de nuestro país y que muchas veces se hace y años después se deshace rápidamente. Así que creo que ese es el gran desafío, cómo lograrlo como Congreso y probablemente con un rol mucho más activo”, aclaró. “Me parece que puede haber alternativas donde haya mucha más participación del Congreso“, indicó. Ante la pregunta “¿Cómo debería estructurarse la relación entre nación y provincias para compatibilizar autonomía jurisdiccional con la necesidad de marcas o marcos regulatorios coordinados que favorezcan el desarrollo económico a escala nacional?“, el dirigente radical señaló que ”es urgente una reforma impositiva que apunte primero una simplificación, una mayor formalidad". “Tenemos altísimo nivel de economía informal. Y luego seamos bien, bien claros, a bajar impuestos en los tres niveles de gobierno. Tenemos primero un gran logro, haber bajado el más perverso, el más regresivo de todos los impuestos, el impuesto inflacionario, más allá de un amesetamiento de esa baja, pero el logro es indiscutido", dijo. En este sentido, subrayó que a nivel nacional “hay que seguir trabajando y bajar impuestos tan distorsivos como lo son las retenciones y el impuesto al cheque". Así y todo, destacó que “es imposible no agregar a esta reforma una reforma de la coparticipación federal de impuestos". "El régimen actual de que algunas provincias reciben un chorro de plata por persona atenta contra el desarrollo económico, claramente", dijo. Por su lado, Bornoroni destacó que “la provincia que tiene mucha producción y esa producción se traslada en la posibilidad de no estar constantemente dependiendo de de la Nación. Y digo esto porque cuando nosotros vamos a Córdoba, yo que soy de Córdoba, siempre decimos que donde se cocina todo es en Buenos Aires". Añadió que considera que “lo más importante es la baja de impuestos. La baja de impuestos viene con la baja del gasto público y creo que muchos gobernadores se han olvidado de bajar el gasto público para poder bajar impuestos y tasas que tienen no solo las provincias, sino también los municipios". Además se refirieron sobre la Ley de Patentes, puntualmente el Tratado de Cooperación (PCT) que tratarán en la Cámara baja en los próximos días. En las próximas semanas tienen por delante el dictamen y la sesión de la Ley Hojarasca del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, prevista para la semana del 20 de abril junto con la votación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), cuyo plazo vence el 30 de abril según el compromiso firmado en el acuerdo comercial con Estados Unidos. También está en la agenda el envío del proyecto de reforma política, cuyo eje más estratégico para el oficialismo es la incorporación del casillero de lista completa en la Boleta Única de Papel. Nieri representa la UCR mendocina, uno de los bloques radicales más cercanos al Gobierno. Su provincia, gobernada por Alfredo Cornejo — también presente en el Summit —, es uno de los distritos donde el radicalismo y LLA tienen una convivencia más fluida, tanto en el plano provincial como en el legislativo nacional. De hecho, mientras se daba este debate, en la Casa Rosada la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el armador libertario, Eduardo “Lule” Menem, se reunieron tanto con el mendocino Cornejo como con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, otro de los socios electorales. “Durante la reunión, los funcionarios y los mandatarios provinciales conversaron sobre la agenda conjunta que comparten las provincias y la Nación. Entre otros temas de gestión, el Gobierno les confirmó a los gobernadores que avanzará con un decreto para que algunas provincias puedan, mediante inversiones privadas, avanzar con la realización de obras de infraestructura en los tramos de rutas nacionales que se encuentran dentro del territorio de esas provincias", comunicaron desde el Gobierno.