Con Milei enfocado en el exterior, el Gobierno recalibra las PASO y pule la declaración de Adorni
El Gobierno busca recuperar agenda. La declaración de Adorni se presentaría sobre el Mundial. Sin otras opciones, el Gobierno ahora no descarta negociar unas PAS. Milei, con la mira en el plano global.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 1° de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.