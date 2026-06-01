Mientras que el presidente Javier Milei se concentra en la política exterior, la Casa Rosada se prepara para dar sus próximas batallas legislativas esta semana. Mientras, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ultima los detalles de la anhelada declaración jurada de bienes, que se presentaría sobre el comienzo del Mundial de Fútbol .

El jefe de Estado habló esta mañana al asumir la presidencia pro tempore de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), acompañado de Adorni y el canciller Pablo Quirno.

En este primer plenario, que se llevó adelante en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, aseguró: “El espectro del odio sigue tan vivo como nunca, y no se va a detener en su misión de destruir al judaísmo y a Occidente todo. Tengamos presente esto, Israel es el bastión de Occidente“.

Discurso del Presidente Javier Milei en el primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), organización internacional conformada por más de 40 países que este año preside la República Argentina. pic.twitter.com/EGyJNFWi1O — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 1, 2026

Por estas horas además se dedicó a celebrar al ganador de las elecciones en Colombia, Abelardo de la Espriella , quien disputará en segunda vuelta con Iván Cepeda el domingo 21 de junio. “No tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres “, celebró Milei en X.

Otra elección latinoamericana que mira de cerca el Gobierno es la de Perú, con fecha para el próximo domingo 7 de junio , donde Keiko Fujimori y Roberto Sánchez competirán en un balotaje. Con la idea de evitar otro avance de la Izquierda en la región, el mandatario argentino apuesta porque Fujimori venza al heredero de Pedro Castillo.

No obstante, el aliado natural de Milei era el ultraderechista Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, quien quedó fuera de los comicios.

En el mientras tanto, Milei también planea volver a viajar a los Estados Unidos en pleno desarrollo del Mundial de Fútbol para celebrar los festejos del Día de la Independencia que organizará su par, Donald Trump, para el 4 de julio.

El último viaje al país norteamericano fue el pasado 6 de mayo, en Los Ángeles, donde participó de la Conferencia Global del Instituto Milken y mantuvo reuniones con empresarios.

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Está previsto que ese día arribe a Nueva York la Fragata Libertad, aunque todavía no está confirmado que el Presidente vaya en dicha embarcación. De todos modos, su primera parada sería en ese distrito, donde podría participar del “Sail 250″ y una eventual reunión de presidentes en la Casa Blanca encabezada por Trump. Esta agenda todavía no está definida.

Hay varios hitos claves en la agenda local que marcarán el rumbo del Gobierno. Por un lado, esta semana el oficialismo busca llegar a un acuerdo sobre el aluvión de proyectos que impulsan en el Congreso. La idea es que este jueves ya haya otra sesión en el Senado para aprobar pliegos judiciales, la ley de Propiedad Privada y los acuerdos por el default .

Aunque todavía definen cambios de último sobre estos textos -el miércoles habrá reunión de labor para definirlos-, el Gobierno apunta a trazar el camino de la madre de todas las batallas: la reforma electoral , para darle “media sanción” el mes que viene.

La eliminación de las PASO no consiguió votos en la Cámara alta y los aliados, como la UCR y el PRO, presentaron alternativas que tienden a eliminar solamente la obligatoriedad, entre otras discusiones en torno al financiamiento y la campaña.

En tanto, las negociaciones que lidera la jefe de bloque, Patricia Bullrich, todavía no tienen luz verde de la Casa Rosada. “Hubo acercamiento con el tema PASO y llegar a que sean PAS. Esta semana podía avanzar el tema, todavía se negocia. No sé si va a terminar así, pero sería una posibilidad llegar a eso para destrabar”, aseguraron fuentes del oficialismo en el Congreso ante El Cronista.

Este medio además pudo confirmar de fuentes del Gobierno que podría llegar a haber una segunda revisión de parte de los miembros de la Mesa Política para dar el brazo a torcer, aunque el sector de la secretaria general, Karina Milei, y el titular de Diputados, Martín Menem, hasta ahora se rehusaron a considerarlo.

“La idea es que las alternativas no generen gastos, y las PAS mantienen gastos”, aseguraron desde La Libertad Avanza. En ese sentido, otra opción que barajaban es volver hacia una suspensión , como sucedió cuando intentaron eliminar las PASO para las elecciones legislativas del año pasado.

Diputados

A estas negociaciones preexistentes se suma el envío de más proyectos de ley, como fue el caso de la Ley de Sociedades, Etiquetado Frontal, Zonas Frías y Súper RIGI. Pero mientras que el Gobierno busca, con esto, recuperar la agenda de discusión que fue copada por el Caso Adorni durante los últimos meses, hay otro componente en juego: la declaración jurada de bienes.