Las causas que involucran el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tuvieron avances este miércoles, con la declaración de las vendedoras del departamento de Caballito y comprobaciones de la Justicia en relación a los vuelos en primera clase que tomó el ministro durante sus vacaciones. Esta mañana se presentaron en los tribunales de Comodoro Py las mujeres Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, que fueron las que le vendieron el departamento de la calle Miro al 500 al jefe de Gabinete. Entregaron sus teléfonos celulares para que los investigadores accedan a cualquier contenido probatorio que pueda estar vinculados con la causa. Según revelaron fuentes judiciales, Viegas aseguró no conocer a Adorni, explicó que su hijo, Pablo Martín Feijoo, se ocupó de toda la operación, y manifestó que solo vio al actual jefe de Gabinete en el acto de escrituración en el que intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko. Por su parte, Sbabo dijo que la venta fue manejada por su hijastro, Leandro Miano, quien era socio del hijo de Viegas, y explicó que compró con ahorros propios la parte que le correspondía del departamento -un 50%-, tras lo cual señaló que cobra una jubilación de unos $350.000. El hijo de Viegas mencionado en la declaración, quien también fue señalado por la escribana Nechevenko como la persona que armó la operación inmobiliaria, está citado a declarar en el mismo tribunal la semana próxima. Las mujeres vendieron el inmueble en noviembre de 2025 a un precio declarado de u$s 230.000 y, según precisó la escribana Nechevenko, las vendedoras le financiaron a Adorni 200.000 u$s, sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre próximo. Viegas y Sbabo iban a declarar la semana pasada, pero el abogado de Adorni, Matías Ledesma, pidió postergar la testimonial porque coincidía con el juicio de los cuadernos de las coimas, donde también interviene. Las mismas le compraron el departamento al ex futbolista Hugo Morales, quien ya declaró en la causa penal y dijo que lo había vendido por u$s 200.000, una cifra menor de lo que pagó Adorni. La semana pasada declararon en los tribunales Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía y Victoria María José Cancio, su hija y contadora en la misma fuerza, quienes detallaron que fue la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con Nechevenko, la escribana de Adorni. Según indicaron, el funcionario les pagó u$s 30.000 y todavía les debe otros u$s 70.000 más los intereses de la operación, lo cual deberá saldarlo en un plazo de siete meses. Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita espera las respuestas a varios pedidos que hizo la semana pasada a diferentes organismos públicos, después de que el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer Bettina Angeletti. Esta medida permitirá conocer todas las declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio Adorni-Angeletti. En el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, el fiscal Pollicita también sumó esta tarde la corroboración de que Adorni pasó las fiestas con su familia en Aruba, el Caribe, y que el vuelo fue a través de la aerolínea Latam y en primera clase. La información fue proveída por la propia empresa de aviación, a pedido de la fiscalía. Según el pasaje, Adorni y su familia partieron desde Argentina el 29 de diciembre del 2024, con escala en Perú, y regresó el 10 de enero del 2025, con escala en Ecuador. Cada pasaje habría salido u$s 1450 cada uno, lo que acumula un total de u$s 5800. Esto se suma a la información de los pasajes de regreso de la Argentina Week en Nueva York, que se dieron a conocer la semana pasada. Según información que recolectó El Cronista, la jefatura de Gabinete solo cubrió el pasaje de Adorni, mientras que su esposa viajó por su parte. La factura emitida el 2 de marzo por la agencia Optar a nombre de la Jefatura de Gabinete y consigna un único pasajero, Manuel Adorni, en el tramo NYC-BUE en clase D -business-, por $7.149.465 en la aerolínea Delta. El precio equivale a u$s 5,262, al tipo de cambio de hoy. Según versiones periodísticas, el de Bettina Angeletti costó un precio similar y, en ese caso, no lo habría cubrido el Estado. En la causa figuran más de 15 viajes por el mundo que habrían hecho, desde diciembre de 2023, Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, ya sea juntos o por separado.