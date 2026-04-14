El presidente Javier Milei reaccionó este martes al dato de inflación de marzo, al que calificó de “malo”. “El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, explicó el mandatario. El INDEC informó que la inflación del tercer mes del año fue del 3,4%, como resultado del impacto de la Guerra en Medio Oriente y un proceso de corrección de precios relativos. Así, el índice acumuló una suba del 9,4% en el primer trimestre del año. Milei indicó que durante su exposición en Amcham Summit de esta tarde dará más detalles sobre lo que son las proyecciones del Gobierno de cara a la segunda parte del año. A nivel de las categorías, los precios Regulados (5,1%) tuvieron el mayor incremento por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por el IPC núcleo (3,2%) —con una variación levemente menor al nivel general— y Estacionales (1,0%), con subas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria que compensaron las caídas de precios de verduras y frutas. La división de mayor aumento en el mes fue Educación (12,1%): como todos los años, esta suba coincide con el inicio de las clases. La segunda división con mayor aumento fue Transporte (4,1%) debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de las Carnes y derivados (6,9% en GBA). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en marzo de 2026 fueron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%). “A medida que el impacto rezagado del desplome pre electoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales”, explicó por su parte el ministro Luis Caputo. “En el mes se registró un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países. Asimismo, la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos, lo que se verificó principalmente en los precios de los servicios regulados y en Carnes y Derivados”, agregó el funcionario.