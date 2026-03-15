La polémica que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, terminó eclipsando lo que en el Gobierno describían como una semana soñada en Nueva York. Ni el intento de mostrarlo hiperactivo durante las 48 horas posteriores, ni la seguidilla de tuits apuntando al kirchnerismo o la promesa de inversiones por u$s16.000 millones al cierre de la Argentina Week lograron contener el escarnio del humor viral que se instaló en la conversación pública. La desafortunada excusa de Adorni produjo el efecto inverso al esperado. En apenas 24 horas, más de 29 mil usuarios se subieron al término “deslomarse” —o variaciones similares— en redes sociales argentinas, utilizándolo más de 51 mil veces, según un relevamiento del ecosistema digital realizado por la consultora Ad Hoc. La conversación en torno al jefe de Gabinete alcanzó las 203 mil menciones. El volumen superó incluso al caso FATE de febrero —que el Gobierno mantiene todavía en agenda— y sólo quedó por debajo de otros picos recientes del debate público. Para dimensionarlo: el caso ANDIS había alcanzado 278 mil menciones, mientras que LIBRA llegó a 1,5 millones hace poco más de un año. Ahora revivió de la mano de los nuevos detalles de las llamadas acorde a las pericias judiciales. Más allá del volumen, el impacto político fue más profundo. La polémica aportó más de 20 puntos de negatividad a la conversación digital sobre Javier Milei, que el mes pasado volvió a terreno negativo luego de cuatro meses con predominio positivo. Dentro del Gobierno admiten que el “costo marginal” de haber subido a su esposa al avión no complican tanto a Adorni como el vuelo privado a Punta del Este entre el 12 y el 17 de febrero. Y tampoco lo ayudó demasiado su compañero de aventura, el periodista Marcelo Grandio, quien ofreció tres versiones distintas en menos de 24 horas: primero que Adorni lo había invitado, luego que cada uno se pagó su pasaje y finalmente que el jefe de Gabinete lo había hecho con fondos del Estado. La polémica ya activó un frente judicial. La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez, abrió un expediente preliminar. Como fiscalía especializada en irregularidades en la gestión pública, tiene la capacidad de impulsar una investigación penal o limitar el expediente a una notificación administrativa. En paralelo, los diputados Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano presentaron una denuncia penal por presunta malversación, cohecho y tráfico de influencias. Alegan que ni el salario del jefe de Gabinete ni la categoría autónoma de su esposa, Betina Angeletti, justificarían el costo de un vuelo privado valuado en miles de dólares. Según el portal de Transparencia del Ministerio de Capital Humano, los ministros —entre ellos su coordinador— cobraban $3,5 millones brutos en diciembre de 2025. Pero el dato está desactualizado: no contempla el aumento cercano al 90% que Milei firmó en enero. Lo que desató la desconfianza dentro de la Mesa Política del Gobierno fue la aparición de un video que muestra al jefe de Gabinete caminando por la pista rumbo al avión ¿Quién grabó y por qué esas imágenes? Aunque el oficialismo intentó cerrar la semana con una contraofensiva transversal responsabilizando al kirchnerismo, dentro de las filas libertarias abundan las dudas. “Adorni se ganó muchos enemigos”, deslizó un engranaje clave de La Libertad Avanza ante El Cronista. Eso no se le escapa ni al propio ministro coordinador que ayer, en una entrevista, resaltó que el dueño de ese video lo mantuvo en secreto esperando su momento. En un sector del Gobierno están convencidos de que hubo una “mano negra” kirchnerista detrás de la difusión. Acusan una influencia residual K dentro de una de las fuerzas de seguridad creadas durante el gobierno de Néstor Kirchner. Otros son más escépticos y recuerdan que en diciembre hubo un cambio de mando en la conducción de la PSA. Al frente quedó Carlos Tonelli Banfi, de mejor vínculo con la exministra y ahora senadora libertaria, Patricia Bullrich, que su predecesor, aunque ambos provenían del sistema heredado de la era Macri. Son los que sugieren que el duelo político por la Ciudad dentro de LLA podría empezar mucho antes de 2027. No obstante, no todos abonan esa idea: “¿Por qué un poli se arriesgaría a hacer esa grabación?”, retrucan. A su entender, pensar en la cuarta fuerza federal como instrumento de la interna libertaria suena más a “una coartada” que a una explicación real. Tampoco faltan los apóstoles de las conspiraciones, los que miran hacia el vértice opuesto del Triángulo de Hierro, donde las facturas acumuladas no son pocas y donde suele decantar casi de manera natural cualquier hipótesis vinculada al espionaje. La salida de Sebastián Amerio del Ministerio de Justicia también sacudió el tablero. Fue un movimiento inesperado, aunque dentro de las llamadas Fuerzas del Cielo admiten que se atendió un pedido formulado en una reunión reservada ese mismo día: “No pueden dejarlo sin ningún tipo de respaldo después de haberse ocupado de lidiar con los jueces”, solicitaron. Y se abrió con cuña un refugio en la Procuración del Tesoro. Desde esos despachos, sin embargo, se mostraban particularmente molestos hacia el fin de la semana con que las sospechas volvieran a golpear sus puertas. Destacaban que sus adalides digitales fueron de los primeros en salir a respaldar a Adorni cuando se bajó la orden, empezando por su jefe político, aunque en la previa hubieran guardado un hermético silencio. “Es raro —coincide una tercera persona cercana al andamiaje de seguridad pero sin relación alguna con Las Fuerzas del Cielo—. No hay mucha PSA en la Casa”. Pero no arriesga otra hipótesis definitiva. “Esa es una interna que no va a terminarse nunca, me da la sensación”, resumió otro interlocutor con un pie en cada lado de la ecuación. Por ahora, todos se miran de reojo. En ese clima, Adorni permaneció 24 horas más que el resto de la comitiva en Nueva York. Se mostró activo en el consulado y con una visita a la Bolsa de Comercio y de todo pidió fotos. Hubo una que llamó particularmente la atención el jueves: una postal junto a un grupo de gobernadores. No estaba prevista ni siquiera por los propios mandatarios. Más aún porque en Buenos Aires había circulado el comentario sobre la ausencia de una postal del Presidente con los diez mandatarios que lo habían acompañado a la Argentina Week. “Estaba servida para hacer la foto, bien armada. Se podría haber hecho una reunión de laburo, aprovechando que estaban los ministros. Resolver algunos temas pendientes. Siempre es una oportunidad, pero tampoco era parte indispensable de la agenda”, relativizan desde las provincias. Los mandatarios se movieron por su cuenta y trataron de instalar un mensaje alineado con el discurso oficial: el de una nueva etapa de oportunidades de inversión en la Argentina, de la mano de la desburocratización y las desregulaciones. “La transformación no es solo a nivel del Estado nacional, sino que gran parte de las provincias están experimentando cambios que eran impensados hace apenas unos años”, reflexionó Alejandro Catterberg, líder de Poliarquía Consultores, en un mensaje replicado desde la cuenta de la consultora durante la Argentina Week. Mientras la polémica crecía en Buenos Aires y resonaba en Nueva York, los gobernadores intentaron concentrarse en las oportunidades de inversión en energía y minería. En el medio de las jornadas, hubo un llamado al que no pudieron negarse: la foto con Adorni fuera de agenda. “Le tiramos un centro y le hicimos un favorcito”, deslizaron desde el entorno de uno de los mandatarios que participó de la improvisada puesta en escena. Si en la primera jornada de Argentina Week a un grupo de gobernadores lo habían relegado al pasillo en apariencia por errores de la organización, en las últimas jornadas los diez buscaron mostrarse en bloque y pusieron particular énfasis en hablar de “generar confianza”, “competitividad” y “coordinación”. El tramo del discurso presidencial en el que Milei volvió a cargar contra “los empresarios prebendarios” despertó cierta incomodidad, según describió uno de los testigos a este medio sin exagerar tampoco su impacto. Dos nombres, en particular, resonaron entre los empresarios presentes: Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla. “Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla son dos empresarios prebendarios”, lanzó Milei desde el atril en el día central de la Argentina Week. “Rocca y Madanes, en convivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó esto, se terminó la Argentina corrupta”. Pero la embestida no quedó ahí. En su cuenta de Instagram, Milei publicó un comic en el que una versión caricaturizada de sí mismo corre de su despacho a un empresario con cara de neumático. La “Gomita Alumínica” le exigía en las viñetas que no le levante las “protecciones” o caso contrario estaba dispuesto a dejar en la calle a 920 familias. Desde Buenos Aires, el Ministerio de Capital Humano prorrogaba por cinco días hábiles la conciliación obligatoria en el conflicto con la empresa, hasta el próximo miércoles. Y le añadía el inicio de un sumario por salarios no abonados. El gremio del SUTNA espera que la instancia se extienda todavía más para evitar el cierre de la fábrica. Reclaman que no se contabilicen los días en los que la planta no operó, ya que —según argumentan— la empresa incumplió con la orden de retrotraer el freno productivo además de no pagar los salarios. Pero es complejo que prospere como estrategia. “Una vez que vos entras en la Conciliación Obligatoria, ni el sindicato puede hacer ningún acto de protesta ni medida de acción directa como es tomar la planta, ni la empresa puede no pagar los sueldos. Por eso se la sancionó”, detallaron en el Ejecutivo. Para la administración libertaria sostienen que ambas partes incumplieron la conciliación. El sindicato, en cambio, argumenta que la permanencia en la planta responde a la defensa de los puestos de trabajo. En paralelo, el gremio abrió conversaciones con el Ministerio de Trabajo bonaerense. Buscan que el gobierno de Axel Kicillof asuma el control de la empresa o que la Legislatura analice una intervención del directorio bajo el argumento de que se trata de la única fabricante de neumáticos para micros y camiones. En la Provincia, sin embargo, descartan el primer camino. Y aunque respaldan un proyecto en ese sentido, tienen serias dudas que avance. No porque minimicen el problema. Por algo mucho más básico: “No hay plata”, admiten, imitando la frase que popularizó el propio Gobierno nacional. Desde la Casa Rosada ya habían anticipado que la estrategia oficial sería no oponerse pero sí encarecer todo lo posible la decisión de Madanes Quintanilla de cerrar FATE. Lo acusan, sin disimulo, de haber puesto el candado a la planta en vísperas del debate por la reforma laboral y no por casualidad. De ahí la extensión de la conciliación. Y también la carta que se guardan en reserva: una sanción millonaria por no haber pagado los salarios de febrero. Acorde al comunicado que dio inicio al sumario, la multa podría ubicarse entre el 50% y el 2000% del salario mínimo por cada trabajador afectado. Con una base de 920 empleados, eso implicaría montos que van desde $170 mil hasta $6.400 millones. En el Gobierno, bosquejan un número intermedio que rondaría los $2.000 millones aunque —se atajan—, bien podría no ser el definitivo.