El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trazó un diagnóstico político sobre el escenario que enfrenta el oficialismo, defendió el rol de Manuel Adorni y dejó una definición estratégica de cara a la disputa electoral en la provincia de Buenos Aires: para derrotar al peronismo, dijo, será necesario unir a todos los sectores que no forman parte de ese espacio, con La Libertad Avanza a la cabeza. Durante un almuerzo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Menem planteó que el principal objetivo de la oposición no pasa hoy por construir una propuesta alternativa de gestión, sino por desgastar al Gobierno y erosionar su diferencial frente al resto del sistema político. En ese marco, sostuvo que la intención de sus adversarios es “llevarlos al barro” para instalar la idea de que “son todos iguales”. “Llevarnos al barro implica decir que son todos los políticos iguales al final del camino”, afirmó, al describir lo que consideró como la estrategia central de la oposición rumbo a 2027. Según su mirada, no hay del otro lado “ni gestión, ni una nueva idea, ni un nuevo proyecto”, sino apenas “desánimo” y la intención de “igualar para abajo”. En esa línea, el titular de Diputados vinculó esa lógica con la ofensiva política sobre distintas discusiones legislativas y también con el tono del debate público. Dijo que buena parte de las iniciativas impulsadas por la oposición buscan socavar “la piedra angular” del programa oficialista, el equilibrio fiscal, y cuestionó que se utilicen “causas nobles” para promover medidas que, según su visión, comprometerían las cuentas públicas como por ejemplo el financiamiento universitario o la ley de emergencia en discapacidad, aprobadas ambas en 2025 y vetadas luego por Javier Milei. Pero el tramo más político de su exposición estuvo puesto en la provincia de Buenos Aires, donde Menem dejó entrever la hoja de ruta libertaria para los próximos años. “La única manera que hay de ganarle al aparato fuerte del kirchnerismo es juntando a todos los actores que no forman parte del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires”, aseguró. Para respaldar esa idea, recordó el antecedente de María Eugenia Vidal en 2015, cuando se impuso en territorio bonaerense con el 37% de los votos en un contexto de división del peronismo. A partir de ese ejemplo, sostuvo que la aspiración de La Libertad Avanza es construir una coalición amplia entre quienes no comparten ese universo político, aunque dejó en claro que ese armado debería estar conducido por el oficialismo nacional. “Nuestra aspiración es tratar de ir todos los que no pensamos lo mismo unidos, obviamente liderando La Libertad Avanza”, remarcó. Sobre la presentación de Adorni en Diputados el próximo 29 de abril, Menem anticipó un clima de fuerte tensión política. Señaló que la sesión que tendrá a Javier Milei como espectador estará atravesada por un volumen inédito de preguntas —más de 4.800— y advirtió que el tono del intercambio con la oposición será elevado. “Va a ser picante, traigan pochoclos”, graficó irónico, al describir el escenario que se espera en el recinto. En ese contexto, defendió la estrategia comunicacional del oficialismo y sugirió que figuras como Adorni quedarán en el centro de ese debate, en un clima de alta confrontación. Según planteó, más que un intercambio constructivo, la oposición buscará instalar desgaste y cuestionamientos. Menem también se refirió a la necesidad de modificar el reglamento de la Cámara de Diputados para ordenar el funcionamiento del recinto, aunque admitió las dificultades políticas para avanzar. “El reglamento sí está cumplido, el problema es el reglamento en sí mismo, que no prevé ningún tipo de sanción”, señaló, y graficó: “Es como que soy un árbitro que no tiene tarjeta roja”. En ese sentido, planteó que buscan introducir cambios, pero reconoció resistencias: “Nos gustaría modificar el reglamento, pero algunos tienen miedo de darle más poder a la presidencia de la Cámara y que después eso se vuelva en contra”, admitió.