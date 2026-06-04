El trasfondo de la foto de unidad de Karina y Bullrich y cómo sigue la interna en el Gobierno

El Gobierno nacional presentará este jueves, a través de los canales institucionales de Casa Rosada, el documental “Los Héroes del Garrahan”, una producción audiovisual que reconstruye el conflicto que atravesó el principal hospital pediátrico del país durante 2025 y que busca reivindicar la gestión oficial frente a las denuncias de vaciamiento y desfinanciamiento impulsadas por trabajadores y gremios.

Según adelantaron fuentes oficiales, el documental sostiene que las protestas sindicales que marcaron gran parte del año electoral comenzaron con reclamos salariales legítimos, pero luego derivaron en una estrategia de confrontación política destinada a “desestabilizar al Gobierno” y afectar el funcionamiento del establecimiento.

Hoy se conocerán los “Los héroes del Garrahan”. Fin. pic.twitter.com/FJ9rU03cPF — Manuel Adorni (@madorni) June 4, 2026

La producción repasa las más de 40 medidas de fuerza realizadas durante 2025, entre ellas paros, movilizaciones, abrazos simbólicos, festivales y asambleas.

También pone el foco en la toma de la oficina de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre, un episodio que la administración nacional considera de “extrema gravedad”. Desde la Casa Rosada destacan que ese hecho se produjo después de que el personal recibiera un aumento salarial acumulado del 61%, en el marco de un proceso de ordenamiento de las cuentas del hospital.

El relato oficial contrasta esos episodios con lo que define como una nueva etapa de gestión basada en la eficiencia, la planificación y la inversión en infraestructura. El documental incluye testimonios de trabajadores que permanecieron en funciones durante el conflicto y que, según el Gobierno, garantizaron la atención de los pacientes pese a las protestas.

Sin embargo, la visión de los sindicatos, asociaciones profesionales y organizaciones sanitarias es totalmente opuesta. Los trabajadores denuncian que el conflicto tuvo como origen un fuerte deterioro salarial y una caída sostenida del financiamiento real del hospital. Distintos informes técnicos sostienen que, s i bien las partidas presupuestarias crecieron en términos nominales, la inflación erosionó significativamente el poder de compra de los recursos asignados.

De acuerdo con los datos comparados, el presupuesto real del Garrahan habría registrado una caída significativa entre 2024 y 2025. Los gremios afirman que esa situación provocó p érdida de profesionales, dificultades para cubrir vacantes y mayores tensiones en áreas críticas de atención.

Sos un sinvergüenza, @madorni . Se quisieron llevar puesto el Garrahan y gracias a Dios no pudieron. Ustedes son los que usaron políticamente al hospital para su “batalla cultural” anti estado y pusieron en riesgo la salud de los chicos. Chanta. https://t.co/TWbBq5uSYc — Hernán Reyes (@HernanLReyes) June 4, 2026

Además, denuncian un proceso de “disciplinamiento” contra trabajadores que participaron de protestas y cuestionan medidas implementadas por las autoridades, como los controles biométricos de asistencia y las cesantías de dirigentes sindicales, varias de las cuales continúan judicializadas.