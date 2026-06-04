El Gobierno nacional presentará este jueves, a través de los canales institucionales de Casa Rosada, el documental “Los Héroes del Garrahan”, una producción audiovisual que reconstruye el conflicto que atravesó el principal hospital pediátrico del país durante 2025 y que busca reivindicar la gestión oficial frente a las denuncias de vaciamiento y desfinanciamiento impulsadas por trabajadores y gremios.
Según adelantaron fuentes oficiales, el documental sostiene que las protestas sindicales que marcaron gran parte del año electoral comenzaron con reclamos salariales legítimos, pero luego derivaron en una estrategia de confrontación política destinada a “desestabilizar al Gobierno” y afectar el funcionamiento del establecimiento.
La producción repasa las más de 40 medidas de fuerza realizadas durante 2025, entre ellas paros, movilizaciones, abrazos simbólicos, festivales y asambleas.
También pone el foco en la toma de la oficina de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre, un episodio que la administración nacional considera de “extrema gravedad”. Desde la Casa Rosada destacan que ese hecho se produjo después de que el personal recibiera un aumento salarial acumulado del 61%, en el marco de un proceso de ordenamiento de las cuentas del hospital.
El relato oficial contrasta esos episodios con lo que define como una nueva etapa de gestión basada en la eficiencia, la planificación y la inversión en infraestructura. El documental incluye testimonios de trabajadores que permanecieron en funciones durante el conflicto y que, según el Gobierno, garantizaron la atención de los pacientes pese a las protestas.
Sin embargo, la visión de los sindicatos, asociaciones profesionales y organizaciones sanitarias es totalmente opuesta. Los trabajadores denuncian que el conflicto tuvo como origen un fuerte deterioro salarial y una caída sostenida del financiamiento real del hospital. Distintos informes técnicos sostienen que, si bien las partidas presupuestarias crecieron en términos nominales, la inflación erosionó significativamente el poder de compra de los recursos asignados.
De acuerdo con los datos comparados, el presupuesto real del Garrahan habría registrado una caída significativa entre 2024 y 2025. Los gremios afirman que esa situación provocó pérdida de profesionales, dificultades para cubrir vacantes y mayores tensiones en áreas críticas de atención.
Además, denuncian un proceso de “disciplinamiento” contra trabajadores que participaron de protestas y cuestionan medidas implementadas por las autoridades, como los controles biométricos de asistencia y las cesantías de dirigentes sindicales, varias de las cuales continúan judicializadas.
El debate también se extiende al modelo de financiamiento del hospital. Mientras el Ministerio de Salud sostiene que el Garrahan dispone de recursos suficientes y que parte de sus dificultades se explican por deudas de terceros y problemas de gestión interna, los representantes de los trabajadores reclaman una mayor inversión estatal y alertan sobre el riesgo de deterioro de un centro de referencia para la atención pediátrica de alta complejidad.