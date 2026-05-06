El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS estuvo comprando fuerte acciones argentinas, según se desprende de la presentación que deben hacer las compañías locales que cotizan en los Estados Unidos ante la SEC, que es el organismo regulador. Ante esto, varias compañías ya están viendo recomprar acciones para defenderse. “La paradoja de fondo, que es lo más jugoso: discurso libertario pero Estado más metido que nunca en las empresas. Encima el Decreto 1039 le sacó al FGS la facultad de dar hipotecarios, que es justo lo que ahora quieren reactivar”, advierten en las mesas. Como el FGS no publica su cartera desde abril del año pasado, esta es la única forma de rastrear. Lo confirmado contra abril de 2025 es que en Galicia pasó de 16,8% a 22,5%, en Macro de 28,8% a 29,75%, en TGS de 24% a 25,33%, en YPF saltó de 1,46% a 8%, en Loma Negra de 5,33% a 9,2%, en Byma de 3,34% a 8% y en VALO duplicaron del 7% al 14%, de acuerdo a lo notificado a la Comisión Nacional de Valores en este último caso. De hecho, en las asambleas de Byma y VALO, desde la ANSeS pidieron voto acumulativo para meter directores y síndicos, para ejercer el poder de gobernanza, pero no lo lograron. “Cuando le presentamos la idea al FGS de securitizar, nos dijeron que no tenían ingresos, que estaban comprometidos los flujos con las colocaciones del sector público, pero ahora vemos que cada vez que tienen un exceso de fondos, van y compran acciones, pero después cuando vamos nosotros nos dicen que no tienen recursos y ya los tienen aplicados”, se queja el CEO de una importante entidad financiera. “Dado que ANSeS tenía un exceso de deuda pública en su cartera de activos (los gobiernos anteriores lo usaron como fuente de financiamiento para cubrir los déficits fiscales), lo lógico es que ahora ANSeS quiera bajar esa participación de renta fija, aumentando la renta variable (más allá de alguna tenencia de cash)”, analizan quienes más contactos tienen con el gabinete económico. “La compra de acciones parece encajar lógicamente en ese esquema de rebalanceo y saneamiento de la cartera del FGS. Lo lógico sería que fuera una selección más bien amplia de empresas y sectores, ya que no pueden invertir directamente ofreciendo créditos hipotecarios". “A lo sumo, podrán invertir en fondos de inversión (en entidades reguladas) que securitizan flujos provenientes de hipotecas. Pero habría que ver si estos eventuales activos securitizados (yo no vi que haya muchos de estos), cuentan como renta fija, afectando la de por si sobreexposición a renta fija, o no”, revelan. “En resumen, la compra de acciones pareciera ser una sana estrategia de rebalanceo de activos. Para que el ANSeS pueda participar como inversor en el mercado de hipotecas, me imagino que debería existir un mercado líquido de securitización de créditos”, agregan. En Argentina hablan de “espalda financiera” para sostener y empujar la famosa remonetización. Ahora bien, desde afuera están con los ojos en minería y energía. Fuentes de Wall Street hablan de un “arbitraje temporal” porque el equity está barato. Después hablan de “Exit Strategy”. Financieramente, tener una “salida” pactada reduce drásticamente el riesgo de iliquidez: “Si el FGS compra hoy sabiendo a quién le va a vender mañana y a qué precio, está realizando esencialmente una operación de arbitraje o un contrato forward informal, asegurando una rentabilidad. Describen una estrategia de acumulación contracíclica con una estrategia de salida (exit strategy) predefinida para capturar renta en moneda extranjera. En el exterior hablan de promesas y pactos de comprar determinados activos (equity) argentinos, mientras que acá aseguran que es para respaldar el proceso de dar más préstamos”, describen quienes están al tanto de esta operatoria. “De todos modos, el aumento en la participación accionaria de empresas cotizantes no fue una mala decisión en el ahorro de los jubilados. Aumentar del 1 al 8% en YPF, sumado al 51% que ya tiene el Estado, no es una mala inversión de largo plazo para respaldar los pagos de los jubilados". “Para el inversor de largo plazo está bien, aunque si llegase a cambiar el gobierno, al inversor no le gusta que el Estado sea accionista”, comentan en la City porteña.