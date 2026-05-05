El dólar minorista comenzó el mes con una mayor presión compradora con alza de 1,1% a $ 1425. Un dato llamó la atención: el dólar paralelo o blue vale menos que el oficial, al operarse a $ 1405. Es una brecha a la inversa con movimientos típicos de un comienzo de mes, más presión compradora, sumado a las compras del público minorista. Los dólares financieros acompañaron la tendencia imperante. El MEP tocó los $ 1442 y el contado con liquidación rozó los $ 1494, dejando una brecha con el oficial de 5%. Los riesgos no desaparecieron: el conflicto en Medio Oriente presiona las tasas globales, el calendario electoral se acerca y los cisnes negros pueden aparecer en cualquier momento. Aun así, no se prevén saltos en la plaza cambiaria dado que se está en el “trimestre de la dulzura” para el BCRA por la liquidación de dólares de la cosecha de soja y para el Tesoro, por lo que recauda por retenciones a las exportaciones. “El jueves, el interés abierto en futuros del dólar cayó en u$s 904 millones. Por séptimo mes consecutivo, el BCRA no renovó la posición que vencía, renovando solo u$s 109 millones, concentrados principalmente en el contrato de mayo. Dicho esto, en los días previos al vencimiento, hubo una migración parcial de posiciones de abril a vencimientos posteriores” destacó ayer un informe de PPI. “El BCRA cerró un abril excepcional...las compras totales del mes alcanzaron los u$s 2770 millones, incluso sin el impacto total de la cosecha bruta. Esto convierte a abril en el mes más fuerte de 2026 hasta el momento, y el mejor desde abril de 2024”, agrega. Luego PPI finaliza señalando que “cabe destacar que el episodio de 2024 estuvo impulsado por factores distorsionadores, incluyendo restricciones cambiarias más estrictas para los particulares, pagos de importación diferidos y el esquema de exportación 80/20, lo que sugiere que las compras actuales son de naturaleza más genuina". Y agregaron: “En lo que va del año, el BCRA ha acumulado u$s 7160 millones en compras, casi el 72% de su objetivo para 2026, en tan solo cuatro meses y aún por delante del período pico de liquidación de la cosecha. Desde una perspectiva histórica, esto marca uno de los mejores comienzos de año desde 2003, solo superado por 2024, que alcanzó los u$s 11.670 millones en este mismo punto, si bien bajo las condiciones excepcionales mencionadas anteriormente”. Ayer el BCRA compró u$s 71 millones. Los mercados están conectados. Los operadores de cambios miran también loque sucederá con la emisión de deuda de CABA que se concretará mañana. Son u$s 500 millones a 10 años de plazo a una tasa que puede ubicarse tranquilamente por debajo del 8% anual. ¿Mensaje para el gobierno nacional? Juega a favor del gobierno de Jorge Macri en este bajo costo de endeudamiento las cuentas públicas en orden y el respeto a los contratos que siempre destacaron a CABA del resto de los distritos del país. Esos dólares no deberían esperarse que se liquiden en la plaza local, al menos en su totalidad, dado que serán utilizados para pagar vencimientos de deuda del 1 de junio de este año y del próximo. Así Macri ya tiene el colchón financiero para atravesar la previa electoral sin ruidos en cuanto al pago de la deuda.