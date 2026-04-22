En febrero de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída de 2,1% en la comparación interanual (i.a.) y de 2,6% respecto a enero en la medición desestacionalizada (s.e.), informó este jueves el INDEC. Con relación a igual mes de 2025, ocho de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en febrero. Se destacaron Pesca (14,8% i.a.) y Explotación de minas y canteras (9,9% i.a.). La actividad de Explotación de minas y canteras (9,9% i.a.) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (8,4% i.a.). La suma de ambos sectores aportó 0,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE. Por su parte, siete sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Industria manufacturera (-8,7% i.a.) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7,0% i.a.). Estos dos sectores le restaron 2,2 p.p. a la variación interanual del EMAE. El índice cortó así una tendencia al alza que se venía consolidando desde diciembre de 2025, con dos meses consecutivos con números positivos. “Más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m. Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida”, destacó el ministro Luis Caputo. “En 2026, el mes contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general. Con relación a febrero de 2025, 8 de los 15 sectores que conforman el EMAE registraron crecimiento”, subrayó el funcionario.