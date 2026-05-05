Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora Eco Go, brindó su perspectiva acerca del rumbo actual del país y compartió sus observaciones sobre la hoja de ruta que el Gobierno debe seguir para garantizar la estabilidad de cara a 2026. “Ya la culpa no es de la herencia, sino es del que está hoy en el gobierno“, sostuvo el analista en diálogo por Ahora Play y señaló que el Ejecutivo es consciente de que “tuvo una política muy restrictiva en lo fiscal y sobre todo en lo monetario”. Según Menescaldi, el oficialismo comprende que persistir en este camino puede poner en riesgo la aprobación social debido al desempleo y la caída de la actividad. “Están buscando un set de políticas que se ajuste a todos los requerimientos para que la economía se empiece a caminar”, dijo. Para el economista, la primera prioridad debe ser el fortalecimiento del balance del Banco Central (BCRA): “Lamentablemente falta porque todavía las reservas distan de ser las óptimas”. Y subrayó que, sin un respaldo sólido de divisas, cualquier intento de expansión de la actividad real chocará con la falta de un flujo de importaciones. Por eso, Menescaldi sugirió que el BCRA debe aprovechar la oferta actual y “exagerar” la compra de dólares en el mercado. “Si este año dijo que iba a comprar 10.000 millones, tendría que comprar 15.000 para acumular reservas por más de u$s 12.000 millones“, estimó. Al mismo tiempo, mencionó que el acceso al crédito voluntario externo debe constituir el segundo gran objetivo de la gestión. En ese apartado, Menescaldi sostuvo que hay una “pared de vencimientos” para los próximos meses que asciende a los u$s 33.000 millones. “Ahí la duda va a estar, porque va a ser más difícil refinanciarte. Y va a crecer cuando estés más cerca de la elección (de 2027) y sigas sin un horizonte claro”, precisó. Para Menescaldi, el principal obstáculo para captar la inversión necesaria es el denominado “riesgo kuka”. A su juicio, el diferencial de tasas entre los bonos 2027 y 2028 refleja el temor de los inversores a “un regreso al populismo”. “Eso ya lo sufrimos, no es que sea una posibilidad, pero es algo que sucedió. Y el mercado le está marcando (al Gobierno) que es más probable que antes“, advirtió. Y agregó: “Por eso necesitás reactivar la economía, para aumentar la chance de Milei de reelección y reducir los riesgos. Así vas a tener más chance de poder financiarse en el mercado”. De todas formas, aclaró que el problema de la deuda y las reservas requiere una solución que trascienda al mandato de Javier Milei. “Argentina lo tiene que resolver en un período de diez años y pensar cómo hacerlo. No le podemos achacar todo a este gobierno, hay que solucionarlo de acá a diez años”, completó.