En la sesión de apertura de este miércoles, 6 de mayo de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1732 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,15% en relación con el día anterior. En el mercado del euro y el dólar, la cotización ha mostrado cambios leves: en la última semana la variación fue de 0.09% y en el último año acumuló 0.42%, reflejando una evolución estable del tipo de cambio. Hoy la cotización del dólar presenta una tendencia positiva, habiendo incrementado su valor en comparación con los días pasados. Este aumento constante genera un clima de optimismo entre los inversores, que ven oportunidades de ganancias en el mercado. Observando los últimos datos, se evidencia que la demanda de la moneda ha crecido, lo que podría indicar una posible estabilidad en el tipo de cambio. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la confianza en la economía local. La volatilidad económica de la última semana entre el Euro y el dólar ha sido del 2.50%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 6.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.