Mientras el Gobierno nacional enfrenta los coletazos de la causa Adorni y nuevos hallazgos sobre presuntos gastos de funcionarios de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), el Poder Legislativo deberá debatir la ley de Reforma Política que el Ejecutivo envió al Senado para, entre otras cosas, eliminar las PASO. Por ahora, existen tres grandes líneas que podrían perjudicar o beneficiar a Javier Milei. La semana pasada el Gobierno nacional enfrentó una prueba de fuego en la Cámara Baja, allí el jefe de Gabinete dio su informe de gestión, con todos los funcionarios presentes. En el Senado, sin embargo, es dónde se debate una ley que podría ser clave para el Ejecutivo en las elecciones presidenciales: la eliminación de las PASO. Es sabido que el peronismo necesita este mecanismo para poder dirimir su interna. La llave de las PASO la tienen los radicales. “Hay muchas tribus en el radicalismo”, dice con una sonrisa un senador de esa fuerza política a El Cronista, sobre las intenciones internas de rechazar la propuesta del gobierno nacional. El proyecto de reforma política libertario pretende eliminar las PASO, reformar el financiamiento de las campañas políticas, cambiar la composición de los partidos y establecer la ley de ficha limpia, entre otras modificaciones pensadas. El senador radical Maximiliano Abad aseguró que favorecen la modernización del sistema para garantizar la participación ciudadana y el control judicial. “Es razonable exceptuar las PASO cuando existe lista única para evitar movilizaciones y gastos estériles”, apuntó el bonaerense en declaraciones públicas. Sin embargo, indicó reducir este debate al mero “ahorro fiscal” es “un error conceptual” porque “la democracia no es un gasto administrativo, es una inversión en libertad”. “Bajo ningún concepto avalaremos el retorno de las decisiones a las cúpulas partidarias. Estoy a favor de modernizar las primarias o estructurar un nuevo sistema, siempre y cuando se aseguren competencia y transparencia. La ciudadanía debe seguir siendo la protagonista en la selección de candidaturas”, aseveró. De esta manera, hizo público algo que se sabe en privado, el radicalismo no va a entregar tan fácilmente la eliminación de las PASO a Javier Milei. Sin embargo, otra voz radical del Senado indicó a El Cronista que la clave será no mantener las PASO sino hacerlas optativas. De hecho, hay un proyecto presentado en la Cámara Alta con este fin. Esta propuesta es similar a la que dicen puertas adentro algunos cordobeses. Que las elecciones PASO las financien los partidos políticos y así le dan la espalda al peronismo que desde el cordobesismo consideran “kirchnerista”. Por su parte, desde el oficialismo en el Senado saben que la llave son los votos radicales, como también lo fueron para otras iniciativas clave como la Ley de Glaciares o la Reforma Laboral. Voces calificadas del oficialismo en el Senado indicaron en diálogo con este medio que ven difícil la eliminación de las PASO. Lo que sí es plausible de cambiar es la reforma en la conformación de partidos políticos, el financiamiento de los mismos y Ficha Limpia. Los cambios a los partidos políticos afectarán concretamente a partidos políticos más chicos, como el Frente de Izquierda; tanto el peronismo como el radicalismo no lo van a sentir en su conformación. El propio Abad aseguró que “la proliferación de sellos electorales muchas veces no traduce pluralismo, sino la existencia de estructuras creadas para captar recursos públicos”. “La democracia necesita partidos reales, con militancia, programas y representación social, no “estructuras de papel”, indicó el radical, dándole la derecha al gobierno nacional. Por ello, consideran razonable elevar las exigencias para crear y mantener la personería. Ordenar el sistema de partidos fortalece la democracia, no la debilita. En cuanto a la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, en favor del privado, Abad indicó que si bien el sistema “requiere más transparencia” pero es vital “mantener un equilibrio”. “La participación política no puede quedar reservada exclusivamente a quienes poseen mayores recursos económicos”, confío. Fuentes cercanas al oficialismo indicaron que hay confirmada una parte del cambio en el financiamiento político, sin embargo, habrá otra que habrá que acordar. Desde el radicalismo hay una acusación puntual contra Javier Milei, no se los convocó antes de enviar el proyecto al Senado ni tampoco se cumplen las promesas del Ejecutivo. En este sentido, con las elecciones presidenciales ya en agenda, el radicalismo busca diferenciarse del gobierno nacional, a sabiendas que Javier Milei no los incluirá en su proyecto de reelección. De esta manera, el oficialismo no sólo tiene el interés político del peronismo de mantener las PASO, sino también del radicalismo que no tiene ordenado su panorama para el próximo año.