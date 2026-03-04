Luego de un febrero en el que el dólar oficial minorista cerró con una baja de $ 45, en el que el INDEC informó un crecimiento económico interanual del 4,4% en 2025 y donde se produjo la polémica por la postergación de la metodología para medir la inflación, los economistas volvieron a ajustar sus proyecciones en la nueva Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC). El relevamiento, realizado entre el miércoles 18 de febrero y el martes 2 de marzo, contó con la participación de seis consultoras que anticiparon que el tipo de cambio podría cerrar el año por debajo de los $ 1750. En materia de precios, los analistas prevén que el índice de inflación recién perforará el piso del 2% en junio. En cuanto al nivel de actividad, estiman que la economía se expandirá ligeramente por encima del 3%. Respecto del ancla innegociable para la gestión de Javier Milei —el superávit fiscal—, los especialistas ajustaron a la baja sus proyecciones en comparación con la encuesta anterior. La mediana de las respuestas de los economistas señala que, a mediados de este año, el tipo de cambio minorista se ubicaría en $ 1.516, lo que refleja una caída de $ 82 respecto a la última encuesta. Lo mismo ocurre con las proyecciones para fines de 2026: anticipan que la divisa cotizaría a $ 1.712, una reducción de $ 32 en las expectativas de las consultoras. En segundo lugar, los analistas consideran que el dólar blue alcanzaría los $ 1.528 a mitad de este año, mientras que a fines de 2026 llegaría a $ 1.677. Por otro lado, el dólar contado con liquidación (CCL) —tipo de cambio que permite acceder a divisas en el exterior mediante la compraventa de activos financieros— se ubicaría en $ 1.549 y $ 1.714 a mediados y fines de 2026, respectivamente. En diálogo con El Cronista Stream, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el objetivo seguirá siendo la acumulación de reservas, aunque dejó en claro que las compras se realizarán “de manera inteligente”. “El tipo de cambio flota dentro de las bandas y, como siempre dijimos, nuestro objetivo es seguir acumulando reservas de manera inteligente, reaccionando ante el aumento de la demanda de dinero y teniendo en cuenta la profundidad del mercado”, detalló en el programa Pulso Financiero. El titular del Palacio de Hacienda explicó que el Banco Central (BCRA) solo intervendrá cuando las condiciones del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) lo justifiquen. Desde el inicio de la nueva fase de política monetaria y cambiaria, la entidad que preside Santiago Bausili acumuló u$s 2.712 millones en 38 ruedas, de las cuales u$s 1.127 millones corresponden a enero y u$s 1.585 millones en febrero. El BCRA estima que la compra neta de divisas podría alcanzar, en un escenario base, los u$s 10.000 millones, sujeta a que la base monetaria crezca del 4,2% al 4,8% del PBI para diciembre de 2026. En cambio, si se produjera un incremento de la demanda de dinero del 1% del PBI, la cifra final podría ascender —en un escenario ideal— a los u$s 17.000 millones en 2026. Por último, los economistas consultados revelaron que, al cierre de este año, las reservas brutas podrían llegar a los u$s 53.086 millones. Cabe destacar que, al finalizar febrero, las reservas internacionales del BCRA se situaban en u$s 45.560 millones. La mediana de las respuestas de los economistas indica que la inflación de febrero se ubicaría en 2,7%, lo que reflejaría una ligera desaceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de la medición de enero (2,9%). Cabe recordar que, tras la renuncia de Marco Lavagna y la postergación de la nueva metodología para medir los precios al consumidor, el INDEC mantuvo el esquema anterior, con base en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004-2005. Hacia adelante, las consultoras aún no consideran viable que la inflación mensual “arranque con cero”. Según los datos de la EMEC, el índice se situaría en 2,5% tanto en marzo como en abril, y en un 2% para mayo. No obstante, los analistas estiman que recién en junio (1,9%) y julio (1,8%) se perforará efectivamente el piso del 2% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Mientras nos mantengamos en este curso [en referencia al equilibrio fiscal y la política monetaria], para agosto la inflación podría empezar con cero; si no, será más tarde”, proyectó Caputo. En cuanto a la variación interanual, el relevamiento arrojó una proyección del 28,5% para el período diciembre 2025-diciembre 2026. En 2025, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) indicó que la economía creció un 4,4% interanual. “Buena parte de este crecimiento se debe al arrastre estadístico, que habría aportado 3,6 p.p. al resultado anual. Esto significa que más del 80% de la suba estimada respondió a que el punto de partida, diciembre de 2024, fue muy superior al promedio de dicho año. Los 0,8 p.p. restantes corresponden al avance observado durante 2025″, subraya un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA. La descomposición sectorial se mantiene heterogénea: mientras algunos sectores productivos se muestran muy dinámicos (minería y agro), otros aún están lejos de la recuperación (industria y construcción). Para 2026, los resultados de la encuesta señalan que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá un 3,1%. Una cifra similar prevé el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que estima una expansión superior al 3%, duplicando así las proyecciones de otros países de la región como Brasil (1,6%) y México (1,5%). Ambos cálculos se alinean con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que sostiene que el país podría crecer hasta un 4%. Por otro lado, las consultoras que participaron en esta edición de la EMEC proyectan un superávit primario del 1,1% para 2026, lo que representa un ajuste a la baja respecto al 1,3% estimado en el relevamiento anterior. El Gobierno, por su parte, busca sostener —por tercer año consecutivo— el signo positivo en las cuentas públicas y proyecta un 1,5% para este año. En 2025, Argentina registró un saldo comercial positivo de u$s 11.286 millones, producto de exportaciones por u$s 87.077 millones e importaciones por US$ 75.791 millones, según las cifras del Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicadas por el INDEC. El resultado anual reflejó un aumento interanual del 9,3% en las ventas externas y un incremento del 24,7% en las compras al exterior. Así, el intercambio comercial total ascendió a los u$s 162.868 millones. Para 2026, la mediana de las respuestas de los analistas proyecta exportaciones por u$s 92.926 millones frente a importaciones por u$s 80.251 millones. Esto derivaría en un nuevo saldo comercial positivo, en este caso de u$s 12.675 millones, consolidando la tendencia de superávit en la balanza comercial. La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) se realiza una vez al mes desde junio de 2016. En este relevamiento participan bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión, a quienes se les solicita que respondan un formulario con una treintena de preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales. En la edición de este mes participaron LCG, Analytica, ABECEB, MAP Latam, Management & Fit y CEPEC.