La creciente militarización de las rutas comerciales, las sanciones financieras y la disputa por recursos críticos esconden una pelea menos visible, pero clave en el escenario global: la guerra por las monedas.

Estados Unidos, China y la Unión Europea ya no sólo compiten por influencia geopolítica o mercados. También buscan imponer el dólar, el yuan y el euro como instrumentos dominantes del comercio internacional, una disputa que acelera la fragmentación de la economía global y redefine los flujos de inversión, financiamiento y pagos.

En ese escenario, la Argentina adquiere un valor estratégico. Su ubicación, alejada de los principales focos de conflicto militar, y sus recursos clave para la transición energética y tecnológica la ubican en el radar de las tres grandes potencias.

Cada bloque despliega herramientas para expandir la influencia de su moneda. Mientras Donald Trump recurre a aranceles defensivos y alianzas militares para sostener la centralidad del dólar, China aprovecha una capacidad industrial de bajo costo difícil de igualar para impulsar el yuan. Europa, en tanto, apuesta a las regulaciones ambientales y al financiamiento verde para reforzar el papel internacional del euro y asegurar el acceso a insumos estratégicos.

¿Quién pesa más?

La última radiografía del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las Reservas Oficiales de Divisas (COFER) y los datos de transacciones globales de SWIFT exponen un escenario de dominación, pero también de erosión gradual.

Si bien el dólar mantiene el trono con el 57% de las reservas de los bancos centrales, viene registrando un declive lento pero sostenido: a comienzos de los 2000 superaba el 70%, según el informe presentado en marzo de 2026. La dependencia global de la moneda estadounidense le permite a Washington emitir deuda y sancionar rivales.

El euro se sostiene como segundo con una participación del 20% de las reservas globales. Ante la pérdida de terreno en el comercio tradicional, encontró una fortaleza en el mercado internacional de bonos verdes y sustentables, el único nicho donde compite de igual a igual con el dólar.

Por su parte, el yuan figura en las estadísticas del FMI con apenas el 2% de las reservas mundiales. Sin embargo, el verdadero poder de China está en el flujo de pagos. Tras desarrollar sistemas alternativos al SWIFT occidental, el yuan ya disputa el comercio directo de petróleo y manufacturas en gran parte del Sur Global.

El garrote militar y comercial

Los movimientos de Trump reflejan que la hegemonía del dólar se apoya cada vez más en el peso del aparato de seguridad estadounidense y su control financiero global.

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Al controlar el sistema SWIFT, la Casa Blanca ha utilizado la moneda como una herramienta de presión. “Sancionar a Rusia, Irán o cualquier otro actor relevante puede generar costos de corto plazo, pero también acelera la construcción de alternativas", explicó Sabino Vaca Narvaja, exembajador argentino en China, a El Cronista.

“Cada vez que Estados Unidos utiliza su poder financiero como instrumento de coerción, incentiva a otros países a desarrollar mecanismos propios de financiamiento, compensación y pagos internacionales ”, agregó

La incorporación de gigantes hidrocarburíferos a los BRICS dinamitó el histórico pacto del petrodólar de los años 70.

Hoy, ante la imposibilidad de competir en costos, la estrategia norteamericana se concentra en levantar barreras: aranceles para protegerse del avance tecnológico ajeno y alianzas geopolíticas que condicionan el financiamiento al alineamiento político y militar.

La aplanadora industrial y el avance del “Petroyuan”

El gigante asiático no necesita desplegar portaaviones para ganar terreno. “Si llevara a Javier Milei a Shanghái, probablemente descubriría que la verdadera discusión no es entre capitalismo y socialismo: lo que impacta en China es la magnitud del desarrollo alcanzado”, indicó Vaca Narvaja.

Para el diplomático y sinólogo, la ventaja de China radica en una estructura estatal que Occidente desarmó. “China demuestra que el mercado por sí solo no genera desarrollo”, dijo y señaló que “lo que hizo la diferencia fue la combinación de planificación estratégica, inversión en infraestructura, fortalecimiento industrial y construcción sistemática de capacidades tecnológicas nacionales”.

Mientras los países de la región caen en una “primarización que duele” —Argentina exporta apenas un 4% de minerales con valor agregado frente al 83% de Chile o el 40% de Brasil—, China consolidó un ecosistema de electromovilidad y tecnologías de frontera “indomable”.

Nelson Ching

Vaca Narvaja también cuestiona la idea de que las trabas de Trump puedan frenar este avance monetario y tecnológico.

“La primera presidencia de Trump tenía como objetivo frenar el avance tecnológico chino. Esa guerra la pierde. En la segunda ya hace otro diagnóstico: la parte comercial no hay manera de ganarla. Lo que mantiene es la hegemonía monetaria. Por eso digo: es más moneda que petróleo”, explicó.

Según sostiene, el avance del yuan se consolida gracias a los propios errores de cálculo de Estados Unidos. “El efecto sanción genera exactamente el esquema inverso y hace que China escale dos pasos”, advirtió.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que espera mantener reuniones con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (Fuente: Archivo).

“Como señaló Lula, existe una pregunta cada vez más presente en el Sur Global: si el principal socio comercial es China, ¿por qué todo el comercio debe canalizarse necesariamente a través del dólar? Esa discusión refleja cambios estructurales en la economía internacional”, recordó Vaca Narvaja.

En este sentido opinó que “el avance del yuan no debe entenderse como un reemplazo inmediato del dólar, sino como parte de una tendencia hacia una mayor diversificación monetaria internacional”.

La ofensiva para disputar la hegemonía del dólar se apoya en el despliegue silencioso del CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) en la región.

Sobre esta plataforma de pagos diseñada para eludir el control occidental vía SWIFT, el diplomático concluyó que “forma parte de una estrategia más amplia orientada a construir resiliencia financiera internacional”.

Según el especialista, “no busca necesariamente sustituir a SWIFT en el corto plazo, sino ofrecer alternativas que reduzcan vulnerabilidades y amplíen los márgenes de autonomía de los países participantes”.

En América Latina, este avance se ejecuta bajo la premisa de “sin prisa pero sin pausa”. Mientras Brasil ya consolidó acuerdos para liquidar comercio bilateral en monedas locales, en la Argentina el tendido de esta red se acelera, según confirman fuentes del sector financiero.

La ofensiva verde

Atrapada en el fuego cruzado, la Unión Europea sabe que carece del músculo militar de Estados Unidos y de la escala industrial de China. Los europeos pagaron el costo de las sanciones energéticas comprando gas norteamericano “cinco veces más caro”, reconoció una fuente, que admitió además que el bloque “llegó tarde”.

Por eso, su contraofensiva para defender la relevancia del euro y garantizar su supervivencia industrial se apoya en dos pilares: sustentabilidad y financiamiento verde.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió sobre esta fragmentación y la necesidad de reaccionar.

“Varios países avanzan en alternativas tecnológicas a los sistemas de pago tradicionales. Además, el uso de monedas no tradicionales crece para la financiación y el comercio internacional. Los cambios geopolíticos subrayan la importancia de un papel internacional más sólido para el euro”, planteó.

Y agregó que “existe una oportunidad para que el euro mejore su atractivo global, siempre que los responsables políticos europeos creen las condiciones necesarias y pasen de las palabras a los hechos”.

Para Lagarde, la supervivencia del euro como moneda global depende de blindar su “credibilidad geopolítica” y crear un fondo seguro de deuda pública de la UE para financiar bienes públicos comunes.

Argentina, tierra de paz y recursos

Detrás de esta disputa monetaria aparece una pregunta clave para países como la Argentina: cómo posicionarse en un escenario donde las potencias ya no sólo compiten por vender más, sino por definir bajo qué moneda se comercia, se financian las inversiones y se valorizan los recursos estratégicos.

Mientras Lagarde traza la macroestrategia regulatoria, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ejecuta el programa Global Gateway. En conferencias off the record, funcionarios del organismo admiten que el trasfondo es estratégico y apunta a contener el avance de China.

Los ejecutivos tienen clara la misión para América Latina y, sobre Argentina, repiten una consigna: “que no todo se vaya a Estados Unidos o Asia”, en referencia a los minerales críticos.

En esta puja global de divisas, la Argentina cobra valor como “tierra de paz”, alejada del conflicto militar directo, con estabilidad territorial y libre de armas de destrucción masiva.

Sin embargo, esa neutralidad geográfica convive con una realidad económica de alta tensión. El país posee reservas clave para la transición tecnológica y energética que necesitan las tres potencias.

Frente a esto, la cintura diplomática y la política económica serán claves para que la Argentina se posicione como simple aportante de recursos o gane espacio en las cadenas globales de valor.