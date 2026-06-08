La relación entre Estados Unidos e Irán suma un giro inesperado en medio de uno de los momentos más delicados para Medio Oriente. Mientras continúan las tensiones militares, las acusaciones cruzadas y las negociaciones para intentar contener el conflicto, Donald Trump sorprendió con una declaración que pocos esperaban escuchar.

El presidente estadounidense reveló que le gustaría mantener un encuentro con el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, una posibilidad que aparece en medio de una tregua frágil y de crecientes diferencias con Israel sobre el rumbo que debe tomar la crisis regional.

Donald Trump reveló que quiere reunirse con el líder supremo de Irán

Durante una entrevista publicada por medios estadounidenses días atrás, Trump afirmó que le gustaría mantener una reunión con Mojtaba Khamenei.

Trump afirmó que le gustaría mantener una reunión con Mojtaba Khamenei. (Foto: Casa Blanca) Casa Blanca

El mandatario sostuvo que ese encuentro podría producirse en algún momento, aunque aclaró que dependerá de cómo evolucionen las negociaciones y la situación en Medio Oriente.

Además, aseguró que Irán ya habría aceptado no desarrollar armas nucleares, una de las principales condiciones planteadas por Washington para avanzar hacia una solución diplomática.

La tregua entre Estados Unidos e Irán sigue bajo presión

Las declaraciones de Trump llegan en un contexto marcado por nuevas acusaciones entre ambos países sobre presuntas violaciones al alto el fuego.

Al mismo tiempo, persisten las tensiones en el Golfo Pérsico, donde distintos incidentes volvieron a encender las alarmas sobre una posible escalada regional.

Entre los principales focos de preocupación aparecen:

Las denuncias cruzadas por ataques durante la tregua.

La situación en el estrecho de Ormuz.

El impacto sobre el comercio mundial de petróleo y gas.

Las negociaciones para poner fin a la guerra.

La participación de actores regionales como Hezbollah.

Cabe destacar que la incertidumbre también mantiene bajo presión a los mercados energéticos internacionales.

Las declaraciones de Trump llegan en un contexto marcado por nuevas acusaciones entre Israel e Irán sobre presuntas violaciones al alto el fuego. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La tensión entre Trump y Netanyahu agrega un nuevo frente al conflicto

Otro de los elementos que llamó la atención en las últimas horas fue el reconocimiento de Trump sobre una conversación tensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El presidente estadounidense admitió que mantuvieron diferencias respecto a la ofensiva israelí contra Hezbollah en el Líbano, una situación que podría complicar los contactos diplomáticos con Irán.

Sin embargo, ambos dirigentes buscaron bajar el tono de la polémica. Netanyahu aseguró que mantiene una relación cercana con Trump y afirmó que, pese a algunos desacuerdos tácticos, comparten objetivos estratégicos en la región.

Entre ellos mencionó el desarme de Hezbollah y la búsqueda de una mayor estabilidad para el Líbano, mientras continúan las negociaciones para evitar una escalada mayor en Medio Oriente.