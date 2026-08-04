Facundo Moyano , hijo del sindicalista Hugo Moyano, se encuentra detenido en el barrio porteño de Belgrano luego de protagonizar un confuso episodio con su novia, Candela Arizaga , de 23 años.

Tras horas demorado, el fiscal Julián Pistone dispuso la detención del exdiputado “por lesiones y privación ilegítima de la libertad”.

Fuentes policiales precisaron que a las 5:03 de la madrugada ingresó un llamado al 911 sobre una mujer que habría sufrido una agresión. En paralelo, otro llamado indicó que la misma joven corría desnuda por Avenida del Libertador .

Tras el llamado, personal de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad acudió hasta la avenida Del Libertador al 5414.

Facundo Moyano.

Los agentes entrevistaron al encargado del edificio, quien manifestó que la pareja salió del inmueble. El personal policial logró interceptarlos en el cruce de las calles Virrey Vertiz y Sucre, a unos 350 metros de la torre donde se habría originado el conflicto.

Según la agencia NA, ambos se encontraban bajo los efectos de estupefacientes .

Según informó a TN el titular del SAME, Alberto Crescenti, la mujer fue encontrada cerca del túnel de Libertador “sin ropa” y se le suministró medicación para revertir “varios días de consumo” de droga.

Candela Arizaga, de 23 años fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano. Conforme a la información obtenida de fuentes del caso, no estaría denunciando un hecho de violencia, sino que habría sufrido un brote producto del consumo de las drogas.

Por su parte, el dirigente político, se encuentra detenido en la comisaría 13A .

El fiscal Julián Pistone de la UFLA NORTE dispuso su detención por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad contra la influencer.

En principio quedaría alojado en la comisaría 13A a la espera de las diligencias que disponga la Fiscalía, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.