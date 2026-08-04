En esta noticia Cómo hacerlo correctamente

El budín de limón liviano y esponjoso, libre de gluten, es la opción ideal para quienes buscan un postre delicioso sin complicaciones. Sin manteca ni harina, esta receta se prepara rápidamente y ofrece un sabor refrescante que encanta a todos.

Perfecto para compartir en reuniones o disfrutar en cualquier momento, vale la pena probarlo por su ligereza y su fácil preparación.

Para preparar un budín de limón liviano y esponjoso, es fundamental contar con ingredientes adecuados. Se recomienda utilizar dos limones, tres huevos, media taza de azúcar, una taza de puré de manzana y una taza de fécula de maíz. Para esta receta, es crucial la mezcla precisa de estos componentes, ya que permiten que la consistencia del budín salga tal como se espera. Este enfoque evita el uso de manteca y harina, lo cual beneficia a quienes buscan opciones libres de gluten.

En el proceso de preparación, se debe comenzar por precalentar el horno a 180 grados Celsius. Seguidamente, se deben batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla uniforme. Este paso es clave, ya que garantiza que el aire se incorpore a la masa, obteniendo así una textura más esponjosa. Luego, se añade la fécula de maíz y la ralladura de limón, mezclando cuidadosamente para no perder esa aireación lograda en el batido inicial.

Sin manteca ni harina, esta receta se prepara rápidamente.

Es importante emplear un recipiente adecuado para la cocción. Un Molde de Pan y Budín de Vidrio Templado de 27 x 14 cm de Hudson resulta ideal para esta preparación. Este molde permite observar el dorado de los laterales y facilita la cocción uniforme del budín. Además, su diseño rectangular ayuda a que la masa se expanda de manera uniforme, logrando así un dorado perfecto y una textura liviana.

Cómo hacerlo correctamente

Una vez que la mezcla esté lista, se debe verter en el molde y llevar al horno durante aproximadamente 40 minutos. Durante este tiempo, el budín crecerá y tomará ese color dorado característico. Es recomendable revisar la cocción introduciendo un palillo en el centro, asegurándose de que salga limpio al sacarlo. Este paso es esencial para confirmar que el budín se encuentra listo para ser retirado del horno.

Además, el budín de limón no solo es delicioso por su sabor refrescante, sino que también ofrece beneficios nutricionales. Al optar por ingredientes como el puré de manzana, se incorpora una fuente natural de humedad y dulzura, lo que permite reducir la necesidad de azúcares añadidos y grasas. Este enfoque resulta ideal para quienes buscan endulzar su dieta sin comprometer la calidad de los ingredientes.

Finalmente, servir el budín en el mismo molde de vidrio no solo realza su presentación, sino que también permite apreciar los detalles de su cocción. Esta práctica se convierte en una forma de compartir un postre saludable y atractivo a la vista. Además, el uso de un molde adecuado evita que el budín se adhiera, facilitando su desmoldeo y asegurando un resultado impecable en cada porción servida.