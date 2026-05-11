Mayo abrió las esperanzas para una mejora en los activos financieros argentinos. La mejora en la calificación de Fitch para la Argentina abre las puertas para que el riesgo país quiebre el piso de 500 puntos. Esta semana estará marcada por la licitación de deuda del Tesoro el miércoles y, al día siguiente, la difusión por el Indec del dato de la inflación de abril. El mercado ya descontó que se ubicará en torno al 2,5% por lo que cualquier variación significativa afectará para bien o mal las cotizaciones. Anoche, las noticias sobre Medio Oriente no ayudaban: Donald Trump rechazó una oferta de paz de Irán y los futuros de las acciones en Nueva York anticipaban una apertura a la baja. El clima político y económico incide. ¿Cuándo se empezará a revertir la situación imperante? En lo estrictamente económico, un informe de Morgan Stanley titulado: “Argentina: Acercándose a un punto de inflexión de crecimiento” brinda algo de luz. “A principios de esta semana, los índices bursátiles argentinos se mantenían prácticamente sin cambios en lo que va del año. Si bien la coyuntura actual no es favorable, creemos que estamos cerca de un punto de inflexión en el crecimiento. Sospechamos que el proceso será gradual, impulsado por las exportaciones y la inversión; el consumo probablemente se rezagará, pero debería mejorar desde los mínimos actuales”, destaca. Entonces, una vez que el consumo repunte, es probable que el crecimiento se vuelva más homogéneo. Para Morgan Stanley, el primer factor desencadenante es la cosecha en este segundo trimestre. “Estamos en medio de la temporada principal de cosecha, que es de soja y maíz. Y la cosecha no se trata solo de exportaciones y entradas de divisas; se trata de una mayor actividad, especialmente en el interior del país. El transporte y otros servicios relacionados con la agricultura experimentan un aumento de la demanda durante este trimestre. La industria también se beneficia, ya que los granos se muelen y procesan para la exportación y los agricultores invierten en maquinaria agrícola con los ingresos de las exportaciones”, consigna. El segundo factor son las reformas que probablemente ayudarán a impulsar algunas inversiones. “Sospechamos que la reforma laboral recientemente aprobada y la enmienda a la Ley de Glaciares activarán la fase de construcción de los proyectos mineros ya aprobados en el RIGI. Y la fase de construcción de los proyectos mineros es intensiva en mano de obra, lo que ayuda a aliviar parcialmente la pérdida de empleos en el sector de la construcción, resultante de la falta de proyectos de infraestructura en los últimos años. Es probable que algunas inversiones del sector privado en infraestructura también entren en funcionamiento en el segundo semestre de 2026”, agrega Morgan Stanley. En tercer y último lugar está el consumidor. Para Morgan Stanley, la desinflación se reanudará tras las recientes perturbaciones. “Además, sospechamos que las autoridades están adelantando los aumentos de precios regulados para evitar ajustes excesivos en 2027, antes de las elecciones”, destaca. También augura Morgan Stanley que es probable que se reanude el crédito a medida que los bancos resuelvan sus problemas de préstamos morosos y espera una mejora gradual de los mercados laborales a medida que la inversión genere empleo y el aumento del consumo contribuya a estabilizar la pérdida de puestos de trabajo en los sectores más rezagados. ¿Será así? Los mercados van por el día a día. Pero datos de la economía podrían lucir mucho mejor, o ser menos negativos en los próximos meses.