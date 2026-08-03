La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el cronograma de pagos para agosto de 2026. Este mes llega con un ajuste en los haberes basado en el índice de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación de junio.

Por otra parte, se ratificó la continuidad del refuerzo económico para los sectores de menores ingresos.

Aumento y montos: ¿Cuánto se cobra en agosto 2026?

Bajo el esquema de actualización mensual por IPC (Índice de Precios al Consumidor), las prestaciones percibirán un incremento del 1,89%. Este porcentaje corresponde al dato inflacionario de junio 2026.

Con este ajuste, los valores principales quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 419.776.

Jubilación mínima con bono ($70.000): $ 489.776.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 329.430 (más bono proporcional).

Asignación Universal por Hijo (AUH): $ 150.848 (Valor total por hijo).

Asignación Universal por Embarazo (AUE): $ 150.848.

El bono de $ 70.000: ¿quiénes lo perciben?

El Gobierno nacional extendió mediante el Decreto 399/2026 el pago del bono extraordinario de hasta $ 70.000. Este beneficio está destinado a jubilados y pensionados que cobran la mínima, titulares de PNC y PUAM.

Quienes cobren entre $419.776 y $489.776 recibirán un monto proporcional hasta alcanzar este último tope.

Quienes superen los $489.776 no recibirán el refuerzo este mes.

Cronograma completo de pagos: agosto 2026

Es importante recordar que el calendario se ve afectado por el feriado del lunes 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín), día en el que no habrá actividad bancaria ni acreditaciones.

Jubilados y pensionados (haberes que no superen la mínima)

DNI terminado en Fecha de cobro 0 Lunes 10 de agosto 1 Martes 11 de agosto 2 Miércoles 12 de agosto 3 Jueves 13 de agosto 4 Viernes 14 de agosto FERIADO Lunes 17 de agosto 5 Martes 18 de agosto 6 Miércoles 19 de agosto 7 Jueves 20 de agosto 8 Viernes 21 de agosto 9 Lunes 24 de agosto

Jubilados y pensionados (haberes que superen la mínima)

DNI terminado en Fecha de cobro 0 y 1 Martes 25 de agosto 2 y 3 Miércoles 26 de agosto 4 y 5 Jueves 27 de agosto 6 y 7 Viernes 28 de agosto 8 y 9 Lunes 31 de agosto

Asignación Universal por Hijo (AUH), Embarazo (AUE) y SUAF

Los titulares de estas asignaciones cobran en las mismas fechas que los jubilados de la mínima (del 10 al 24 de agosto). Recordá que de la AUH se acredita el 80% neto ($ 120.678); el 20% restante se acumula para el pago de la Libreta tras la presentación del certificado de salud y escolaridad.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminado en Fecha de cobro 0 y 1 Lunes 10 de agosto 2 y 3 Martes 11 de agosto 4 y 5 Miércoles 12 de agosto 6 y 7 Jueves 13 de agosto 8 y 9 Viernes 14 de agosto

Extras: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

Junto con el haber mensual, ANSES liquida automáticamente los beneficios adicionales del Ministerio de Capital Humano para quienes cumplan los requisitos:

Tarjeta Alimentar: Familias con 1 hijo: $ 72.250. Familias con 2 hijos: $ 113.299. Familias con 3 o más hijos: $ 149.425. Complemento Leche (Plan 1000 Días): suma $ 55.841 por cada hijo de hasta 3 años, destinado a garantizar la provisión de leche y otros alimentos.

Recomendaciones y datos clave para el cobro