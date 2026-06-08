El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, viajó a China el fin de semana junto a un grupo de funcionarios. La expectativa sobre que se trataba de una misión para renovar el swap con el Banco Popular de China prendió de inmediato en la City, sobre todo después de que, hace unas pocas semanas, confirmara que eso sucederá este año, pero lo cierto es que su ida a Shangai responde a otro motivo.

El funcionario participará de un simposio del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) que se realizará el 10 de junio.

No es menor la participación de la Argentina en este simposio dado que asistirán representantes de bancos centrales de todo el mundo y que el BIS es uno de los organismos internacionales que tiene varios préstamos otorgados a la Argentina al día de hoy.

Además, será un momento de encuentro con los representantes del Banco Popular de China y, en ese marco, se hablará seguramente del swap.

El encuentro internacional se titula “Cómo afrontar la incertidumbre financiera global: desarrollo de los mercados financieros, estrategias de inversión y el sistema monetario internacional”.

La apertura estará a cargo de Pablo Hernández de Cos, General Manager del BIS y participarán varios oradores del Banco Popular de China, entre los que se destaca Pan Gongsheng, cabeza de la entidad.

La participación de Bausili

Bausili participará por la tarde de un panel de banqueros centrales titulado “Trazando el Camino a Seguir” junto a Eddie Yue, director ejecutivo de la Autoridad Monetaria de Hong Kong, Ásgeir Jónsson, gobernador del Banco Central de Islandia y Narantsogt Sanjaa, gobernador del Banco de Mongolia, entre otros.

En ese marco, es probable que en los próximos días haya algunas reuniones para negociar la renovación del swap que anticipó el presidente del BCRA que se hará este año, pero no es el fin principal del viaje esta vez, por lo que no habrá noticias del tema ya, sino que llegarán seguramente en unos dos meses.

El swap vence en agosto

La misión enfocada en ese objetivo está prevista para fines de julio o comienzos de agosto recién.

El 6 de agosto de este año se vence el swap con China y Bausili adelantó que la Argentina piensa en negociar una renovación.

“Ese swap tiene unos 17 años y sigue vigente. Se va a renegociar y se va a mantener el tramo activado. No prevemos ningún tipo de modificación en ese sentido”, aseguró el funcionario en conferencia de prensa hace tres semanas.

El “swap” es un intercambio de monedas entre el regulador monetario argentino y el chino que se estableció en 2009. En 2014 se firmó un segundo trato, que se renovó en 2023 y en 2024, con un tramo de libre disponibilidad equivalente a unos u$s 5000 millones (eso es lo que se renovó en abril de 2025) dentro de un acuerdo general por unos u$s 19.000 millones.

Las reservas que contabiliza la Argentina tienen dentro de ese swap. Hace un mes se supo que el Gobierno canceló el tramo activado por unos u$s 4600 millones que vencían en distintas fechas a lo largo de este año. Según el detalle de los estados contables del BCRA, el costo de intereses de ese tramo activado habría sido de u$s 17 millones para nuestro país y para cancelarlo se tomó un préstamo con el BIS del cual se desconocen los costos todavía.

Consultado por este tema, Bausili explicó que lo que hizo la entidad fue “administrar las reservas según lo considere más eficiente”. El presidente del BCRA indicó que China tiene control de capitales, pero la Argentina tiene la posibilidad de “mover el componente activado on shore y off shore”.